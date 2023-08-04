"Никогда такого не видела": необычайно крупный град уничтожил урожай в Костанайской области (видео)

Град. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Федоровском районе Костанайской области необычайно крупный град уничтожил урожай местных жителей. О произошедшем сельчане рассказали изданию "Костанайские новости".

В редакцию издания обратилась жительница села Успеновка Светлана Оберемко. Она рассказала, что вечером 1 августа в селе выпал крупный град, который свел на нет все труды домочадцев.

"Не могу даже описать, град был настолько крупным. Никакого дождя, просто посыпался град. Я боялась, что у меня треснут стекла на окнах.

Град напомнил мне крупные шоколадные конфеты круглой формы. Я никогда ничего подобного в жизни не видела. За какие-то 10 минут весь двор стал белым. От урожая ничего не осталось, помидоры, огурцы, картофель - все пропало. Я рыдала всю ночь", - рассказала Оберемко.

По ее словам, соседи также лишились будущего урожая. При этом град не затронул основную часть Успеновки - пострадали жители лишь одной части поселка.

Как вести себя при выпадении града

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, которые следует выполнять во время выпадения града:

по возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью;

находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);

не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев;

если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение;

находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол;

если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой;

ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031204-nikogda-takogo-ne-videla-neobychayno-krupnyy-grad-unichtozhil-urozhay-v-kostanayskoy-oblasti-video/