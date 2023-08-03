Один из важных документов оцифруют в Казахстане к осени

Веб-страница eGov.kz. Иллюстративное фото: NUR.KZ

В Казахстане к осени планируют оцифровать техпаспорт на автомобили. Теперь водителям не обязательно будет иметь при себе бумажную версию документа, сообщается на официальном сайте МИИР РК.

По данным ведомства, МИИР и АО "Национальные информационные технологии" ведут активную работу по переводу документа о прохождении автомобилем техосмотра в цифровой формат. Отмечается, что теперь "Диагностическая карта технического осмотра" будет храниться в личном кабинете мобильного приложения "Электронного правительства".

"На сегодняшний день IT-специалистами уже разработан сервис и проводятся технические работы. После интеграционных работ пилотная версия сервиса будет опубликована 1 сентября текущего года в EgovMobile", – говорится в сообщении.

По плану проекта, цифровой вариант документа будет храниться в базе данных проверяющих органов, и его наличие можно будет проверить в режиме реального времени.

"Стоит подчеркнуть, что цифровые документы имеют юридическую силу, равную бумажным аналогам, а их использование более удобно: коррупционные риски устраняются, а доверие общества повышается", – добавили представители МИИР.

Напомним, ранее мы писали, что в Казахстане изменили правила прохождения техосмотра. Теперь техпаспорта, по которым обнаружены нарушения и признаки проведения фиктивного техосмотра, будут аннулироваться.

"При аннулировании диагностической карты владельцу авто будет направлено SMS-сообщение от "1414" о необходимости повторного прохождения технического осмотра", – подчеркивали специалисты.

Диагностическая карта (техпаспорт) – это подтверждающий документ о прохождении техосмотра, без которого авто не может передвигаться на территории страны. Карта выдается центрами (операторами) технического осмотра в соответствии с правилами прохождения обязательного техосмотра.

Также сообщалось, что по правилам прохождения техосмотра владельцы новых автомобилей могут не проходить его в течение 7 лет, остальным требуется проводить проверку авто в центрах технического осмотра со следующей периодичностью:

каждые 12 месяцев – для категорий M1, возраст которых более 7 лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, N1-3, O1-4, L1-7, а также специальные и специализированные транспортные средства, за исключением предназначенных и оборудованных для перевозки опасных грузов;

каждые 6 месяцев – для категорий M1, используемые в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, М2, М3, N, оборудованные для перевозки людей, а также категорий M1, N1-3, и O1-4, предназначенные и оборудованные для перевозки опасных грузов.

Административный штраф за не пройденный техосмотр составляет 5 МРП (17 250 тенге в 2023 году).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031120-odin-iz-vazhnyh-dokumentov-otsifruyut-v-kazahstane-k-oseni/