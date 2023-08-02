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Новый участковый пункт полиции появился в густонаселенном массиве Алматы

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Участковый пункт полиции
Участковый пункт полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новый участковый пункт полиции появился в густонаселенном массиве Наурызбайского района Алматы, об этом сообщили в Департаменте полиции города.

Новый участковый пункт появился в жилом комплексе АlemCity-1 в Наурызбайском районе. На официальной церемонии присутствовали представители ДП города и строительной компании. Обе стороны подчеркнули важность, острую необходимость и своевременность данного проекта.

Компания–застройщик выделила в ЖК помещение площадью 30-40 кв.м. в чистовой отделке, оснащенное всем необходимым для полноценного функционирования полицейского участка.

Камеры во дворах и подъездах жилых комплексов, а также с прилегающих территорий уже выведены в эти пункты для ведения круглосуточного контроль за безопасностью и правопорядком.

"В ЖК проживают свыше 6 тысяч человек. Все это требует отдельного внимания и контроля со стороны органов внутренних дел. Находясь физически в центре конкретного жилого комплекса, участковому инспектору будет легче выполнять свои обязанности, владеть всей необходимой информацией, практически зная каждого жителя в лицо. Такой формат, по нашему мнению, может кардинально снизить уровень преступности и оздоровить криминогенную обстановку на отдельно взятом участке», - отметил начальник УП Наурызбайского района подполковник полиции Мухамедали Сейсенулы.

Проект запущен в рамках ранее принятого комплексного плана на 2021-2023 годы по улучшению работы участковых инспекторов полиции, который осуществляет переход к новому подходу полицейской деятельности - сервисной полиции. С 2021 года стала внедряться практика размещения полицейских пунктов в самих ЖК.

Сегодня впервые такой проект осуществляется между застройщиком и ДП на безвозмездной основе.

Сервисная полиция призвана создать устойчивые партнерские отношения правоохранительных органов с гражданами для совместного выявления и решения проблем в сфере правопорядка.

В сервисной модели главная миссия состоит в обеспечении чувства безопасности и профилактике, то есть, предупреждении правонарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031026-novyy-uchastkovyy-punkt-politsii-poyavilsya-v-gustonaselennom-massive-almaty/

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