Жителей Астаны призвали закрывать окна на ночь

Дезинсекционные работы. Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане в ночное время с 21:00 до 04:00 утра ведутся дезинсекционные работы против комаров. В связи с чем жителей столицы призвали закрывать окна на ночь, передает официальный сайт акимата города.

"Управление охраны окружающей среды и природопользования проводит на территории города гнусоистребительные мероприятия в ночное время с 21:00 до 04:00 утра в течение шести туров, начиная с центра, двигаясь за пределы границ жилых массивов с созданием защитного барьера, с целью удержания миграции комаров из других регионов", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в настоящее время в рамках четвертого тура продолжаются работы по истреблению комаров в столице.

Как отметили в акимате, защитные барьеры вблизи города проводятся на постоянной основе с целью недопущения массового залета комаров и гнуса с окраин столицы. Для этого используются специализированные дезинфекционные машины и термогенераторы, с применением инсектицидных препаратов класса ФОС с действующим веществом хлорпирифос и малатион.

Дезинсекционные работы. Фото: пресс-служба акимата Астаны

В ведомстве призвали во время дезинсекционных мероприятий соблюдать меры предосторожности:

ограничить посещения обрабатываемой местности;

закрывать окна при обработке.

В столичном акимате добавили, что в гнусоистребительных работах задействовано более 90 дезинфекторов, 8 биологов энтомологов, 24 термогенератора, 90 моторно-ранцевых опрыскивателей, 3 дезинфекционные машины и 2 мотошасси с дезинфекционной установкой.

"Для соблюдения контроля качества проводимых гнусоистребительных работ дезинсекционные работы во всех жилых массивах проводятся с участием активных жителей и групп данного района, а также на постоянной основе энтомологическая научная группа проводит мониторинг эффективности производимых работ", – сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что сроки дезинсекционных обработок могут быть скорректированы в зависимости от климатических условий.

Напомним, ранее среди астанчан распространились кадры автомобиля, распыляющего неизвестное вещество на городских улицах. В акимате Астаны сообщили, что это – машина для проведения дезинсекционных работ от комаров. Соответствующие работы проводятся с начала весны до глубокой осени.

Чем может быть опасен укус комара?

Через укус комара человек может подхватить опасные вирусы – такие, как Чикунгунья или Зика, а также заболеть лихорадкой денге, говорится на официальном сайте ВОЗ.

Лихорадка денге – одна из наиболее распространенных из передаваемых комарами инфекций. Чаще всего вирус встречается в тропическом и субтропическом климате.

У большинства людей, заразившихся лихорадкой денге, не наблюдается никаких симптомов. Наиболее распространенные симптомы, если они все-таки проявляются, – высокая температура, головная боль, ломота в теле, тошнота и сыпь.

Вирус Чикунгунья обычно вызывает лихорадку и сильную боль в суставах, другие симптомы вызываемой им болезни включают отеки суставов, боль в мышцах, головную боль, тошноту, усталость и сыпь.

Вакцины или терапии для противодействия инфекционным заболеваниям, возбуждаемым вирусом чикунгуньи, в настоящее время не существует.

Еще одно заболевание, передаваемое комарами, – лихорадка Зика. Инфекция также связана с повышенным риском развития неврологических осложнений у взрослых и детей, включая синдром Гийена-Барре, невропатию и миелит. Симптомы лихорадки – повышение температуры, сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030741-komarov-travyat-v-astane-zhiteley-prizvali-zakryvat-okna-na-noch/