Распыляющая неизвестное вещество машина испугала астанчан

Машина для дезинсекции. Кадр из видео: t.me/astanovka98

Среди астанчан распространились кадры автомобиля, распыляющего неизвестное вещество на городских улицах. В столичном акимате прокомментировали видеоролик, передает корреспондент NUR.KZ.

Жители столицы отсняли на видео транспортное средство, которое распыляло неизвестное вещество. Соответствующие кадры распространились в социальных сетях и мессенджерах.

В акимате Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что это – машина для проведения дезинсекционных работ от комаров. Соответствующие работы проводятся с начала весны до глубокой осени.

Также там рассказали, что при распылении используются препараты, разрешенные к применению на территории Казахстана и в странах ЕАЭС в соответствии с утвержденными методическими указаниями – рабочая водная эмульсия препарата в качестве дезинсекционных обработок относится к четвертому классу малоопасных препаратов.

Отметим, что в конце апреля акимат Астаны на официальном сайте сообщил, что в городе начаты дезинсекционные работы по снижению численности комаров.

Соответствующие мероприятия проводятся в ночное время с 21:00 до 04:00. Жителям и гостям столицы во время обработок порекомендовали соблюдать меры предосторожности:

ограничить посещения обрабатываемой местности;

закрывать окна при обработке.

Отмечалось, что данные дезинсекционные мероприятия нацелены не на полное истребление, а на снижение численности назойливых насекомых, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы.

Для проведения дезинсекционных работ на территории города используются механические роторные опрыскиватели, дезинсекционные машины, квадрокоптеры для обработки недоступных мест с имеющейся камышовой растительностью, а в больших водоемах – специально оборудованная лодка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024358-raspylyayuschaya-neizvestnoe-veschestvo-mashina-ispugala-astanchan-video/