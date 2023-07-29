Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сильная жара до 42 градусов ожидается в Казахстане

Опубликовано:

Человек направляет руки к солнцу
Солнце. Иллюстративное фото: Tim Robberts/Getty Images

В Астане, Алматы, Шымкенте и ряде регионов Казахстана на 30 июля объявлено штормовое предупреждение. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане в воскресенье сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы 30 июля - 1 августа днем ожидается сильная жара до 35-37 градусов, а также чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 30-31 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля - 1 августа днем на большей части Алматинской области возможна сильная жара до 35-39 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля в районе Алакольских озер Жетысуской области может быть ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем на большей части региона сохраняется сильная жара до 35-37 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на севере и востоке Атырауской области ожидается гроза. Днем на западе, востоке, юге региона - пыльная буря, ветер 15-20 м/с. На востоке области - высокая пожарная опасность, на западе и севере - чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля на севере и востоке Акмолинской области прогнозируют грозу и ветер 15-20 м/с. Также на большей части региона сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и западе - чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на западе и севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, ветер при грозе, порывы 15-20 м/с. На западе, северо-западе, в центре, на юге региона ожидается высокая пожарная опасность.

30 июля днем на северо-востоке Мангистауской области синоптики прогнозируют пыльную бурю, ветер 15-20 м/с. Днем на большей части региона сохраняется сильная жара до 38-39 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем на востоке Улытауской области может быть гроза. Днем на большей части региона сохраняется сильная жара до 35-37 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля днем на севере и в центре Карагандинской области ожидается гроза. На юге региона - сильная жара до 35 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в воскресенье на северо-западе Восточно-Казахстанской области возможна гроза, ветер при грозе, порывы 15-18 м/с. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля днем на севере и востоке Северо-Казахстанской области могут быть гроза и ветер 15-20 м/с. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

30 июля на севере и западе Абайской области синоптики прогнозируют грозу и ветер при грозе, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер 15-20 м/с. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля на юге Павлодарской области возможна гроза, ветер при грозе 15-20 м/с. На юге и востоке региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Днем в воскресенье на севере Кызылординской области ожидается гроза, сохраняется сильная жара до 40-42 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля днем на севере и востоке Актюбинской области может быть гроза, ветер при грозе 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара до 35-37 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем на юге Костанайской области ожидается сильная жара до 35 градусов и сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Как не пострадать при сильной жаре

Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:

  • для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5-3 литров жидкости в день);
  • в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
  • днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
  • во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;
  • особое внимание необходимо уделять детям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030561-silnaya-zhara-do-42-gradusov-ozhidaetsya-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.