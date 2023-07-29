Сильная жара до 42 градусов ожидается в Казахстане

Солнце. Иллюстративное фото: Tim Robberts/Getty Images

В Астане, Алматы, Шымкенте и ряде регионов Казахстана на 30 июля объявлено штормовое предупреждение. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане в воскресенье сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы 30 июля - 1 августа днем ожидается сильная жара до 35-37 градусов, а также чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 30-31 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля - 1 августа днем на большей части Алматинской области возможна сильная жара до 35-39 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля в районе Алакольских озер Жетысуской области может быть ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем на большей части региона сохраняется сильная жара до 35-37 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на севере и востоке Атырауской области ожидается гроза. Днем на западе, востоке, юге региона - пыльная буря, ветер 15-20 м/с. На востоке области - высокая пожарная опасность, на западе и севере - чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля на севере и востоке Акмолинской области прогнозируют грозу и ветер 15-20 м/с. Также на большей части региона сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и западе - чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на западе и севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, ветер при грозе, порывы 15-20 м/с. На западе, северо-западе, в центре, на юге региона ожидается высокая пожарная опасность.

30 июля днем на северо-востоке Мангистауской области синоптики прогнозируют пыльную бурю, ветер 15-20 м/с. Днем на большей части региона сохраняется сильная жара до 38-39 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем на востоке Улытауской области может быть гроза. Днем на большей части региона сохраняется сильная жара до 35-37 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля днем на севере и в центре Карагандинской области ожидается гроза. На юге региона - сильная жара до 35 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в воскресенье на северо-западе Восточно-Казахстанской области возможна гроза, ветер при грозе, порывы 15-18 м/с. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля днем на севере и востоке Северо-Казахстанской области могут быть гроза и ветер 15-20 м/с. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

30 июля на севере и западе Абайской области синоптики прогнозируют грозу и ветер при грозе, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер 15-20 м/с. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля на юге Павлодарской области возможна гроза, ветер при грозе 15-20 м/с. На юге и востоке региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Днем в воскресенье на севере Кызылординской области ожидается гроза, сохраняется сильная жара до 40-42 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля днем на севере и востоке Актюбинской области может быть гроза, ветер при грозе 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара до 35-37 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем на юге Костанайской области ожидается сильная жара до 35 градусов и сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Как не пострадать при сильной жаре

Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5-3 литров жидкости в день);

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

особое внимание необходимо уделять детям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030561-silnaya-zhara-do-42-gradusov-ozhidaetsya-v-kazahstane/