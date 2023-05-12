Антитеррористические учения пройдут во всех школах Казахстана 12 мая

Парты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во всех школах Казахстана сегодня, 12 мая, будут организованы учения, направленные на антитеррористическую защиту, сообщает Министерство просвещения РК в своем официальном Instagram-аккаунте.

Антитеррористические учения организованы Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК. В них примут участие учащиеся государственных и частных школ, педагоги и сотрудники организации образования.

Сообщается, что в ходе мероприятия алгоритмы, утвержденные в рамках "Инструкции по организации антитеррористической защиты объектов образования", будут отработаны на практике и при необходимости послужат основой для их совершенствования.

"Министерство уделяет особое внимание безопасности детей, комплексному проведению мероприятий, направленных на антитеррористическую защиту в школах. В ходе мероприятия будет проработан ряд важных вопросов. В частности, инструктаж персонала школы, в том числе охранных организаций, контроль действий и обязанностей каждого из них; инструктаж учащихся школы и организация эвакуации персонала и обучающихся; проверка функционирования технических средств (тревожная кнопка, турникеты и видеокамеры), а также оперативность реагирования частных охранных организаций в случае их вызова с помощью тревожных кнопок", – отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

При этом в ведомстве отметили, что учения проводятся только в профилактических целях.

"Основная цель проведения учений, помимо контроля за стабильным функционированием технических средств, – ориентация на оперативное реагирование учащихся, учителей и сотрудников в случае возникновения опасности, с соблюдением надлежащей безопасности.Для защиты организаций образования от терроризма, профилактики терроризма такие практические упражнения должны проводиться всесторонне и регулярно", – добавили в ведомстве.

Добавим, что на сайте Антитеррористического центра РК есть памятка населению по действиям в случае захвата в заложники:

по возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте;

если вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже;

подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному суровому испытанию. При этом помните, что большинство случаев захвата людей, заложники оставались в живых. Будьте уверены, что правоохранительные органы уже предпринимают профессиональные меры для вашего освобождения;

не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега;

запомните как можно больше информации о террористах. Целесообразно установить их количество, степень вооруженности, составить максимально полный словесный портрет, обратив внимание на характерные особенности внешности, телосложения, акцента и тематики разговоров, темперамента, манер поведения и др. Подробная информация поможет впоследствии правоохранительным органам в установлении личностей террористов;

по различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения (заточения);

по возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, то есть в местах большей безопасности в случае, если правоохранительные органы предпримут активные меры (штурм помещения, огонь снайперов на поражение преступников);

в случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке;

не возмущайтесь, если при штурме и захвате с вами могут поначалу (до установления личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. Вас могут обыскать, заковать в наручники, связать, нанести эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу. Отнеситесь с пониманием к тому, что в подобных ситуациях такие действия штурмующих (до окончательной идентификации всех лиц и выявления истинных преступников) оправданы.

Взаимоотношения с похитителями:

не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и угрожающих движений, не провоцируйте террористов на необдуманные действия;

по возможности избегайте прямого зрительного контакта с похитителями;

с самого начала (особенно первые полчаса) выполняйте все приказы и распоряжения похитителей;

займите позицию пассивного сотрудничества. Разговаривайте спокойным голосом. Избегайте выражений презрения, вызывающего враждебного тона и поведения, которые могут вызвать гнев захватчиков;

ведите себя спокойно, сохраняйте при этом чувство собственного достоинства. Не высказывайте категоричных отказов, но не бойтесь обращаться со спокойными просьбами о том, в чем остро нуждаетесь;

при наличии у вас проблем со здоровьем, которые в данной ситуации сильного стрессового состояния могут проявиться, заявите об этом в спокойной форме захватившим вас людям. Постепенно, с учетом складывающейся обстановки, можно повышать уровень просьб, связанных с улучшением вашего комфорта.

При длительном нахождении в положении заложника:

не допускайте возникновения чувства жалости, смятения и замешательства. Мысленно подготовьте себя к будущим испытаниям. Сохраняйте умственную активность;

избегайте возникновения чувства отчаяния, используйте для этого внутренние ресурсы самоубеждения;

думайте и вспоминайте о приятных вещах. Помните, что шансы на освобождение со временем возрастают. Будьте уверены, что сейчас делается все возможное для Вашего скорейшего освобождения;

постоянно находите себе какое-либо занятие (физические упражнения, чтение, жизненные воспоминания). Установите суточный график физической и интеллектуальной деятельности, выполняйте дела в строгом методическом порядке;

для поддержания сил ешьте все, что дают, даже если пища не нравится и не вызывает аппетита. Отдайте себе отчет в том, что потеря аппетита и веса являются нормальными явлением в подобной экстремальной ситуации.

Что делать, если произошел взрыв в здании в результате срабатывания взрывного устройства

Если вы оказались в зоне взрыва, остаетесь в сознании и в состоянии двигаться, то в первую очередь должны идти, ползти туда, где нет дыма и огня.

Если вы не пострадали при взрыве, а рядом имеются пострадавшие, оцените их состояние: есть ли пульс, находится ли человек в сознании. Ни в коем случае не пытайтесь привести его в чувство с помощью нашатыря. Потеря сознания – это защитная реакция организма на внешнее воздействие. Если у пострадавшего нет переломов (тщательно прощупайте его кости), уложите его на бок. В положении на спине он может захлебнуться рвотными массами, на животе – задохнуться. При артериальном кровотечении (кровь алая, бьет фонтаном) рану нужно как можно быстрее заткнуть хотя бы пальцем, а потом перевязать ремнем, веревкой, поясом место выше раны.

Если вы находитесь под обломками конструкций здания, то постарайтесь не падать духом. Успокойтесь. Дышите глубоко и ровно. Настройтесь на то, что спасатели вас спасут. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. Если вы находитесь глубоко под обломками здания, перемещайте влево-вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи для обнаружения вас эхопеленгатором.

Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте зажигалки. Берегите кислород.

Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. Если у вас есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпича) укрепите потолок от обрушения и ждите помощи. При сильной жажде положите в рот небольшой камешек и сосите его, дыша носом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020218-antiterroristicheskie-ucheniya-proydut-vo-vseh-shkolah-kazahstana-12-maya/