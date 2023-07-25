Из каких стран чаще приезжают в Казахстан трудовые мигранты
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Более 14,7 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане, об этом сообщили на официальном сайте министерства труда и соцзащиты населения.
По состоянию на 1 июля 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 762 иностранных гражданина, уточнили в ведомстве.
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории:
- 537 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория);
- 2 751 разрешение для руководителей структурных подразделений (вторая категория).
Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 6 598 и 833 человека соответственно, пояснили в Минтруда.
А на сезонные работы привлечены 1 940 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2 103 человека.
Как отметили в ведомстве, на данный момент в Казахстане насчитывается 1 751 работодатель, использующий труд иностранцев. На них работают более 433,4 тыс. граждан РК, что составляет 96% от общей численности работников.
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:
- строительства – 5204 чел. (35%);
- сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 895 чел. (13%);
- горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 346 чел. (9%);
- обрабатывающей промышленности – 1128 чел. (7%);
- профессиональной, научной и технической деятельности – 850 чел. (6%).
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:
- Китай – 3 729 чел. (25%);
- Узбекистан – 1 967 чел. (13%);
- Индия – 1 461 чел. (10%);
- Турция – 1 454 чел. (10%).
Напомним, в феврале текущего года в Минтруда рассказали, сколько иностранцев смогут найти работу в Казахстане в 2023 году.
Отечественные компании активно привлекают профессионалов из разных стран, однако этот процесс регулируется государством.
Чтобы не оставить своих граждан без работы, в Казахстане действует квота на привлечение к наемному труду иностранцев. На 2023 год она составляет 22 226 рабочих мест.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030023-skolko-inostrannyh-grazhdan-osuschestvlyayut-trudovuyu-deyatelnost-v-kazahstane/