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Технической ошибкой объяснили переименование пика Нурсултан в Алматинский в Федерации альпинизма

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Снег лежит в горах
Гора. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ранее на сайте Федерации альпинизма Алматы появился релиз, в котором пик Нурсултан называется пиком Алматинским. Сегодня Федерация на своем сайте объяснила произошедшее технической ошибкой.

Ранее на официальном сайте Федерации альпинизма Алматы появилась информация о проведении Альпиниады. В тексте объявления пик Нурсултан назывался пиком Алматинским, при этом в скобках указывалось, что название "Нурсултан" он носил с 1997 по 2023 год.

"В рамках празднования состоится восхождение на легендарную вершину города Алматы – пик Алматинский 4376 м (в 1930-1935 годах – пик Алматинский, 1935-1997 годах пик Комсомола, 1997-2023 годах – пик Нурсултан)", – говорилось в публикации.

Сегодня Федерация альпинизма города объяснила неправильное название пика технической ошибкой.

"8-9 июля 2023 года Федерация альпинизма Алматы проводила Альпиниаду на одну из вершин Заилийского Алатау, визитную карточку города Алматы – пик Алматинский, он же – пик Комсомола (в 1935-1997 годах), он же – пик Нурсултан (с 1997 года по настоящее время).

В разных источниках вершина называется всеми тремя названиями. При этом пик Алматинский, согласно архивным данным, исторически первое имя вершины (до 1935 года). 

В компетенцию Федерации не входит изменение названий географических объектов, однако из-за технической ошибки на сайте Федерации, не проверив данные, СМИ распространили информацию о переименовании вершины, как о состоявшемся факте, чем ввели всех в заблуждение. 

В настоящее время, согласно официальному реестру географических объектов, данная вершина носит название пик Нурсултан", – говорится в релизе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029432-tehnicheskoy-oshibkoy-obyasnili-pereimenovanie-pika-nursultan-v-almatinskiy-v-federatsii-alpinizma/

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