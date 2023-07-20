Кадры с недавно родившимися тигрятами показал зоопарк Караганды

Тигрята с мамой. Кадр из видео: телеканал КТК

Посетители карагандинского зоопарка познакомились с новорожденными детенышами пары амурских тигров. Малышей в скором времени обменяют на других животных, передает сайт телеканала КТК.

В сюжете говорится, что сейчас в зоопарке Караганды живут три взрослые особи, однако пара сложилась у Батыра и Мии. Самке три с половиной года, и она впервые стала мамой, родив девочку и мальчика – здоровых и активных тигрят.

Детеныши питаются материнским молоком, а в качестве прикорма получают мелкие кубики мяса.

Корреспонденты телеканала отмечают, что в честь новорожденных и к международному дню тигра, который отмечают 29 июля, в зоопарке объявили конкурс портретов. Однако с родителями малыши будут недолго, позже их планируют обменять на обезьян.

"Мы сейчас ведем переписку со многими зоопарками – нашими казахстанскими и, в частности, российскими. На данный момент заинтересованность проявил Краснодарский край. Будут переговоры, вопрос будет стоять обмена животными", – рассказала директор Карагандинского государственного зоопарка Гульнара Адамбекова.

Источник: КТК

Напомним, в апреле в зоопарке Караганды конь испугался воздушных шаров, летевших на него, и побежал в беседку, где находилась семья с детьми. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Позже стало известно, что двух львят из зоопарка Караганды хотели продать за 6 млн тенге. Сотрудниками криминальной полиции были задержаны трое мужчин в возрасте 22, 37 и 44 лет. Их подозревают в попытке незаконной реализации львят за пределами учреждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029348-kadry-s-nedavno-rodivshimisya-tigryatami-pokazal-zoopark-karagandy/