Участок одной из улиц в Астане перекроют на пять дней

Дорожный знак. Фото: pixabay.com

Часть улицы Керей Жанибек хандар на пять дней перекроют в Астане из-за проведения ремонтных работ, сообщается в Telegram-канале городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата.

С 15 по 19 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспорта по улице Керей Жанибек хандар на участке от проспекта Кабанбай батыра до улицы Сауран.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать маршрут.

В ведомстве уточнили, что по согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны для обеспечения безопасности дорожного движения проводятся работы по среднему ремонту дорожного полотна.

Отметим, на сайте ИПС "Адилет" приводится документ, утверждающий классификацию видов работ в Казахстане. Там говорится следующее:

Средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028630-uchastok-odnoy-iz-ulits-v-astane-perekroyut-na-pyat-dney/