Жители ЗКО не дождались обещанной дороги за 15 млрд тенге

Дорога. Кадр из видео: 24.kz

Жители нескольких сел в Западно-Казахстанской области уже третий год ждут обещанную дорогу за 15 млрд тенге. Трассу Жанакала - Жанаказан должны были ввести в эксплуатацию в следующем году, но пока успели уложить только 10 км щебня, передает "Хабар 24".

Отремонтировать 60 км бездорожья, соединяющего районный центр с 6 селами, планировалось за 3 года. В текущем году работы должны были вступить в завершающую стадию, но уже середина лета, а на стройке ни души. Асфальтобетонный завод тоже пустует. Для сельчан езда по такой дороге - настоящее испытание.

"Вот так и живем, все заработанное на ходовую машины тратим. Должны были уже закончить, а они еще и не начинали", - возмущаются люди.

Оказалось, что в этом году строительные работы здесь и не начинались. Прежние были признаны некачественными.

"В 2022 году осуществлено 11 выездов, в рамках 11 выездов выявлено 12 дефектов, из них 2 - грубые. Также отобраны экспертами 102 дорожно-строительных материала, из них согласно ГОСТ СТРК 24 пробы не соответствуют, то есть какие: 4 пробы термопокрытие, по коэффициенту уплотнения, около 10 проб грунта, также щебень и песчаный гравий не соответствовал по зерновому составу", - рассказал инженер филиала Национального центра качества дорожных активов Даурен Амиров.

В местном акимате заверили, что укладка асфальта будет возобновлена уже в скором времени. Причиной остановки строительства назвали удорожание материалов.

"Из-за повышения цен на инертные материалы пришлось отправить проект на корректировку, все утверждено, деньги выделены, работы будут продолжены в следующем месяце", - пояснил руководитель отдела ЖКХ, пассажирских перевозок и автодорог Жангали Муратов.

До конца года строители освоят 2 млрд тенге. Первоначальная стоимость трассы оценивалась в 15 млрд тенге. Работу должны были вести поэтапно. Пока же специалисты затрудняются ответить, насколько отразится простой строительных работ на сроках сдачи объекта.

Напомним, накануне в Западно-Казахстанской из-за дождя затопило подвалы многоквартирных жилых домов, социальных объектов и дворы частных домов.

В МЧС рассказали, что по городу Уральску, Казталовскому и Таскалинскому районам, району Байтерек поступило 26 вызовов, в том числе из 2 социальных объектов (областной многопрофильной детской больницы и областной специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха). Сотрудники регионального ДЧС совместно с местными исполнительными органами и ТОО "Батыс Су Арнасы" начали работы по откачке воды. Также был развернут оперативный штаб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028881-zhiteli-zko-ne-dozhdalis-obeschannoy-dorogi-za-15-mlrd-tenge/