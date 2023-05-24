Ученики каких школ смогут бесплатно отправиться в летние лагеря в Казахстане

Детский лагерь. Иллюстративное фото: 130920/Getty Images

В рамках нового благотворительного проекта 20 тысяч казахстанских школьников в этом году отправятся в летние лагеря. Каких школ это коснется, рассказали в общественном фонде "Қазақстан халқына".

Напомним, что в январе 2022 года по инициативе президента страны был создан общественный фонд "Қазақстан халқына". Его основной миссией стало решение реальных проблем казахстанцев в ключевых сферах жизнедеятельности сверх мер государственной поддержки.

К ключевым сферам деятельности фонда относятся: здравоохранение, образование, спорт, социальная поддержка, ликвидация последствий чрезвычайного положения (ЧП) и чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Так, на очередном заседании его попечительского совета был утвержден благотворительный проект «QH Жаздық жолдама». Он направлен на обеспечение образовательного и культурного развития в летних лагерях школьников из сельской местности со всех 17 областей страны.

Проект будет реализовываться фондом в партнерстве с Министерством просвещения РК и местными исполнительными органами. Для участия в нем, согласно утвержденным критериям, было отобрано 30 лагерей с благоприятными условиями для полноценного развития детей.

К слову, за списки самих школьников несут ответственность попечительские советы школ. Они должны будут предоставить информацию об участниках проекта в управление образования региона.

В летние лагеря бесплатно могут отправиться отличники, а также ученики, отмеченные за активную деятельность в общественной и культурной жизни школы и за высокие показатели в учебе. А управление образования обязано обеспечить безопасную транспортировку детей согласно спискам, предоставленным школами.

На реализацию проекта из фонда "Қазақстан халқына" будет выделено 1,94 миллиарда тенге. Это позволит организовать летний отдых 20 тысячам учащихся сельских школ с 5 по 8 классы.

При определении размера участия фонда в проекте его совет учитывал суммы, выделенные на оздоровительные лагеря из местных бюджетов, количество детей в каждом из регионов, наличие летних лагерей и их соответствие установленным критериям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2021861-ucheniki-kakih-shkol-otpravyatsya-v-letnie-lagerya-za-schet-fonda-qazaqstan-halqyna/