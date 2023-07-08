Блогер из Астаны решил попробовать прожить месяц на 70 тыс. тенге

Глеб Пономарев. Фото: instagram.com/glebponomarevkz

Блогер Глеб Пономарев, живущий в Астане, решил в ближайший месяц попробовать пожить на 70 тыс. тенге – минимальную зарплату в Казахстане. Он рассказал о том, как проходит его эксперимент.

На сегодняшний день размер минимальной заработной платы в Казахстане составляет 70 тыс. тенге. Какого живется на эту сумму, решил выяснить столичный блогер Глеб Пономарев.

О ходе эксперимента он рассказал на своей странице в Instagram.

По словам мужчины, первым делом он заплатил за коммунальные услуги – вышло 15 тыс. тенге.

"После этого я сел на автобус и поехал на рынок Шапағат. Закупил там основные продукты: гречку, перловку, яйца, овощи. Из "лакшери" продуктов взял куриное филе, две тушенки, лист салата и творог со сметаной. Продуктов должно хватить на 5-6 дней. Сумма: 11 300 тенге.

На карте осталось: 43 630 тенге", – написал он в первый день эксперимента.

Через несколько дней Пономарев рассказал, что купил стиральный порошок, зубную пасту и шампунь, который для экономии собирается использовать сразу как гель для душа. На это он потратил 2 285 тенге.

"Из них 15 тенге отдал за пакет. Думаю, надо носить с собой шоппер. Это и экономнее, и экологичнее", – отметил он.

По его словам, за собой он заметил повышенную тревожность насчет того, что деньги быстро заканчиваются, и приходится много думать, где и что купить, чтобы было дешевле.

Вчера, через неделю с начала эксперимента, блогер отправился за продуктами уже не на рынок, а в супермаркет, чтобы сравнить цены. После этого закупа на 5-6 дней на карте у мужчины осталось 32 979 тенге.

"Выводы за первую неделю эксперимента: у меня на карте осталось меньше половины бюджета, а впереди еще 23 дня месяца. Я похудел на 2 килограмма. Если бы я был девушкой и покупал средства гигиены, то бюджет таял бы еще быстрее.

Мой эксперимент рассчитан на одного человека. Если бы я включил в него детей, то деньги бы уже закончились.

Самое тяжелое в эксперименте – это гнетущее ощущение внутри. Я снизил свой уровень жизни в разы. Никаких заведений и развлечений", – написал Глеб Пономарев.

При этом отметим, что согласно данным с официального сайта "Электронного правительства", размер минимальной пенсии в Казахстане составляет 53 076 тенге. Величина же прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.

В начале июня мы рассказывали о том, что в Казахстане разработали новую методику определения минимальной заработной платы (МЗП).

Минтруда и Всемирный банк подготовили проект новой методики определения размера минимальной заработной платы. Согласно ей, "минималка" будет определяться, исходя из медианной заработной платы и производительности труда.

Минимальная зарплата, согласно рекомендациям МОТ (Международной организации труда), должна составлять 50% от медианной зарплаты. При этом в развитых странах мира индекс Кейтца составляет порядка 55%, а в развивающихся – 67%.

В Казахстане медианная зарплата по итогам первого квартала 2023 года равна 225 736 тенге. А 50% от нее составляет 112 868 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027896-bloger-iz-astany-reshil-poprobovat-prozhit-mesyats-na-70-tys-tenge/