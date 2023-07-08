Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Блогер из Астаны решил попробовать прожить месяц на 70 тыс. тенге

Опубликовано:

Глеб Пономарев
Глеб Пономарев. Фото: instagram.com/glebponomarevkz

Блогер Глеб Пономарев, живущий в Астане, решил в ближайший месяц попробовать пожить на 70 тыс. тенге – минимальную зарплату в Казахстане. Он рассказал о том, как проходит его эксперимент.

На сегодняшний день размер минимальной заработной платы в Казахстане составляет 70 тыс. тенге. Какого живется на эту сумму, решил выяснить столичный блогер Глеб Пономарев.

О ходе эксперимента он рассказал на своей странице в Instagram.

По словам мужчины, первым делом он заплатил за коммунальные услуги – вышло 15 тыс. тенге.

"После этого я сел на автобус и поехал на рынок Шапағат. Закупил там основные продукты: гречку, перловку, яйца, овощи. Из "лакшери" продуктов взял куриное филе, две тушенки, лист салата и творог со сметаной. Продуктов должно хватить на 5-6 дней. Сумма: 11 300 тенге.

На карте осталось: 43 630 тенге", – написал он в первый день эксперимента.

Через несколько дней Пономарев рассказал, что купил стиральный порошок, зубную пасту и шампунь, который для экономии собирается использовать сразу как гель для душа. На это он потратил 2 285 тенге.

"Из них 15 тенге отдал за пакет. Думаю, надо носить с собой шоппер. Это и экономнее, и экологичнее", – отметил он.

По его словам, за собой он заметил повышенную тревожность насчет того, что деньги быстро заканчиваются, и приходится много думать, где и что купить, чтобы было дешевле.

Вчера, через неделю с начала эксперимента, блогер отправился за продуктами уже не на рынок, а в супермаркет, чтобы сравнить цены. После этого закупа на 5-6 дней на карте у мужчины осталось 32 979 тенге.

"Выводы за первую неделю эксперимента: у меня на карте осталось меньше половины бюджета, а впереди еще 23 дня месяца. Я похудел на 2 килограмма. Если бы я был девушкой и покупал средства гигиены, то бюджет таял бы еще быстрее.

Мой эксперимент рассчитан на одного человека. Если бы я включил в него детей, то деньги бы уже закончились.

Самое тяжелое в эксперименте – это гнетущее ощущение внутри. Я снизил свой уровень жизни в разы. Никаких заведений и развлечений", – написал Глеб Пономарев.

При этом отметим, что согласно данным с официального сайта "Электронного правительства", размер минимальной пенсии в Казахстане составляет 53 076 тенге. Величина же прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.

В начале июня мы рассказывали о том, что в Казахстане разработали новую методику определения минимальной заработной платы (МЗП).

Минтруда и Всемирный банк подготовили проект новой методики определения размера минимальной заработной платы. Согласно ей, "минималка" будет определяться, исходя из медианной заработной платы и производительности труда.

Минимальная зарплата, согласно рекомендациям МОТ (Международной организации труда), должна составлять 50% от медианной зарплаты. При этом в развитых странах мира индекс Кейтца составляет порядка 55%, а в развивающихся – 67%.

В Казахстане медианная зарплата по итогам первого квартала 2023 года равна 225 736 тенге. А 50% от нее составляет 112 868 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027896-bloger-iz-astany-reshil-poprobovat-prozhit-mesyats-na-70-tys-tenge/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.