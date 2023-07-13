Штраф Кыдыргали Байбеку объяснили в профильном управлении акимата Астаны

Молоток судьи. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня стало известно, что Кыдыргали Байбеку выписали штраф за занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии. На официальном сайте акимата Астаны объяснили меру.

Ранее сегодня мы писали, что Кыдыргали Байбеку назначили штраф в размере 51 тысячи тенге за занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии.

В пресс-службе акимата Астаны отметили, что в СМИ сейчас обсуждается ситуация по привлечению к административной ответственности Байбека Қыдырғали Мұқаметәмірұлы. В связи с этим управление контроля и качества городской среды столицы дало соответствующее пояснение.

"Работа по проведению проверок и привлечению к адмответственности за нарушения законодательства об архитектурной, строительной и градостроительной деятельности ведется органами ГАСК на основании обращений физических и юридических лиц.

На основании обращения ОСИ в отношении Байбек Қыдырғали Мұқаметәмірұлы была проведена стандартная проверка по факту несогласованного с госорганом переоборудования и перепланировке входной группы. Решением адмсуда наложен штраф в размере 15 МРП (более 51 тыс. тенге – прим. ред.)", – пояснили в управлении контроля и качества городской среды Астаны.

В акимате отметили, что в этом году по городу на основании аналогичных обращений по результатам проведенных проверок наложено 266 штрафов в отношении горожан. Также выдано 101 предписание на устранение нарушений.

"Такие проверки проводятся на постоянной основе, по итогам которых выявляется большое количество нарушений", – говорится в публикации.

Между тем, как указывается на сайте Vecher.kz, отца экс-акима Алматы Бауыржана Байбека зовут Байбек Кыдыргали Мукаметамирулы.

Напомним, мы писали, что 26 июня судом было принято к рассмотрению дело в отношении Байбека Кыдыргали – его обвиняли в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 319 КоАП РК.

29 июня суд принял к рассмотрению другое дело в его отношении. На этот раз за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 463 КоАП РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028583-shtraf-kydyrgali-baybeku-obyasnili-v-profilnom-upravlenii-akimata-astany/