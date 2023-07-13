Кыдыргали Байбеку выписали штраф за занятие бизнесом без лицензии

Молоток судьи. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня в Астане состоялся суд над Кыдыргали Байбеком. Ранее сообщалось, что его обвиняют в незаконном строительстве и занятии предпринимательской деятельностью без лицензии.

Как пишет издание inbusiness.kz, Кыдыргали Байбеку назначили штраф в размере 51 тысячи тенге за занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии.

Слушание проходило в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Астаны.

Отметим, что некоторые казахстанские СМИ сообщают, что это отец экс-акима Алматы Бауыржана Байбека. Однако в пресс-службе городского суда Астаны заявили, что не владеют такой информацией.

Между тем, как указывается на сайте Vecher.kz, отца экс-акима Алматы Бауыржана Байбека также зовут Байбек Кыдыргали Мукаметамирулы.

Напомним, ранее сообщалось, что Кыдыргали Байбека судят по двум статьям:

статья 319 КоАП РК – незаконное строительство;

часть 1 статьи 463 КоАП РК – занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии.

Согласно статье 319 КоАП РК, незаконное строительство производственных, жилых, хозяйственных, гидротехнических (водохозяйственных) или бытовых объектов без соответствующего права на землю влечет штраф с принудительным сносом незаконно возведенного или возводимого строения либо без такового;

на физлиц – в размере 15 МРП (51 750 тенге);

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 МРП (103 500 тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50 МРП (172 500 тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 200 МРП (690 000 тенге).

В то же время часть 1 статьи 463 КоАП РК предусматривает наказание за занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Такие действия влекут штраф:

на физлиц – в размере 15 МРП;

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 25 МРП (86 250 тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 МРП (138 000 тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 150 МРП (517 500 тенге).

При этом возможна конфискация предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений. А занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028485-kydyrgali-baybeku-vypisali-shtraf-za-zanyatie-biznesom-bez-litsenzii/