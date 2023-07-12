Кыдыргали Байбека судят в Астане за незаконное строительство

Судья. Иллюстративное фото: Boonchai Wedmakawand / Getty Images

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны на рассмотрении в настоящее время находятся два дела в отношении Кыдыргали Байбека.

Некоторые казахстанские СМИ сообщают, что это отец экс-акима Алматы Бауыржана Байбека. Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу городского суда Астаны, чтобы подтвердить, действительно ли он является родственником бывшего градоначальника южной столицы. В пресс-службе сообщили, что не владеют такой информацией.

Между тем, как указывается на сайте Vecher.kz, отца экс-акима Алматы Бауыржана Байбека также зовут Байбек Кыдыргали Мукаметамирулы.

Согласно информации с официального сайта Верховного суда РК, 26 июня текущего года суд принял к рассмотрению дело в отношении Байбека Кыдыргали Мукаметамирулы, которого обвиняют в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 319 КоАП РК.

Рассмотрение дела должно было состояться вчера, 11 июля, вечером.

29 июня текущего года суд принял к рассмотрению дело в отношении этого же гражданина - на этот раз за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 463 КоАП РК. Рассмотрение по данному делу назначено на 13 июля в здании специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям.

"Принять к производству дело об административном правонарушении в отношении Байбека Қыдырғали Мұқаметәмірұлы в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 463 КоАП. Для рассмотрения дела вызвать в суд всех участников производства по делу об административном правонарушении", – говорится в определении суда от 29 июня текущего года.

Согласно статье 319 КоАП РК, незаконное строительство производственных, жилых, хозяйственных, гидротехнических (водохозяйственных) или бытовых объектов без соответствующего права на землю влечет штраф на физлиц в размере 15, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 200 МРП, с принудительным сносом незаконно возведенного или возводимого строения либо без такового.

В то же время часть 1 статьи 463 КоАП РК предусматривает наказание за занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Такие действия влекут штраф на физлиц в размере 15, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 25, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 150 МРП, с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028298-kydyrgali-baybeka-sudyat-v-astane-za-nezakonnoe-stroitelstvo/