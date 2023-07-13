Самолет Air Astana экстренно посадили в аэропорту Баку
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В среду, 12 июля, лайнер Air Astana, выполнявший рейс по маршруту Шарм-эль-Шейх-Атырау, запросил экстренную посадку в аэропорту Баку, сообщает Telegram-канал издания Sputnik Казахстан.
По данным издания, причиной посадки лайнера стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту.
Самолет благополучно приземлился в 16:50 по местному времени (14:50 по времени Астаны).
Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из столичных клиник, говорится в сообщении.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028431-samolet-air-astana-ekstrenno-posadili-v-aeroportu-baku/