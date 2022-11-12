Карагандинские чиновники хотели купить дорогие авто

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Карагандинские борцы с коррупцией рассказали, что местные чиновники предприняли десятки попыток приобрести через госзакупки товары по завышенной стоимости, передает телеканал "Астана".

Антикор не позволил чиновникам закупить дорогие машины, чехлы на авто, завышенную по стоимости мебель, компьютеры, продукты питания и многое другое. Так удалось сохранить более одного миллиарда тенге.

"ТОО "Христенко" - это подведомственная организация сельского хозяйства, квазигосударственный сектор. Хотели закупить социальный продукт (картофель) по завышенной цене по 900 тенге. Когда рыночная средняя цена была 150-200 тенге.

Были также завышены закупы по дизтопливу, бензину. В департаменте полиции завышение было порядка 50-60 миллионов", - сообщил заместитель руководителя управления превенции Антикоррупционной службы по Карагандинской области Арыслан Мынгишев.

Известно, что ни один госслужащий при этом "не пострадал". Пока чиновников только предупреждают. Казахстанцев же призвали сообщать о фактах "нескромных" по стоимости лотов в госзакупках.

Напомним, ранее сообщалось, что шесть комплектов авточехлов почти за 3 млн тенге хотел купить акимат Караганды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1996898-karagandinskie-chinovniki-hoteli-kupit-dorogie-avto/