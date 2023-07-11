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Спасатели попросили алматинцев не выходить из дома из-за сильной жары

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Фонтан в Алматы
Жара. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы в ближайшие два дня ожидается сильная жара из-за чего попросили воздержаться от прогулок на улице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

Представители ДЧС города Алматы, ссылаясь на штормовое предупреждение, сообщили, что 12 и 13 июля в городе ожидается сильная жара до 35-37 градусов.

"Призываем жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов", – говорится в сообщении ведомства.

Также представители Департамента по ЧС порекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности:

  • используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.
  • не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
  • старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма.
  • следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
  • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", – подчеркнули специалисты.

Добавим, что, по данным РГП "Казгидромет", штормовое предупреждение из-за жары было объявлено в десяти регионах страны. Так:

  • на большей части Абайской области – сильная жара 35-38 градусов;
  • на большей части ВКО – сильная жара 35 градусов;
  • на юге, востоке Актюбинской области – сильная жара 38 градусов;
  • на севере, западе Акмолинской области – очень сильная жара 40-42 градуса;
  • на большей части Кызылординской области – сильная жара 40-42 градуса;
  • на большей части Костанайской области – сильная жара до 39 градусов;
  • на большей части Улытауской области – сильная жара 35-38 градусов;
  • на юге, севере, в центре Павлодарской области – очень сильная жара 42 градуса;
  • на большей части Карагандинской области – сильная жара 35-37 градусов;
  • на большей части Жетысуской области – сильная жара 35-36 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028278-spasateli-poprosili-almatintsev-ne-vyhodit-iz-doma-iz-za-silnoy-zhary/

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