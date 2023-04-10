Менять количество часов на занятиях позволят студентам колледжей в Казахстане

Студенты. Иллюстративное фото: pixabay.com

С 1 сентября некоторым учащимся в казахстанских колледжах позволят менять количество часов и содержание тем на занятиях, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения.

В Департаменте технического и профессионального образования рассказали, что с 1 сентября текущего года в колледжах будут внедрены новые типовые учебные программы по шести направлениям и 16 дисциплинам. В их числе такие направления, как:

педагогическое;

социально-экономическое;

технико-технологическое;

художественно-технологическое;

аграрно-технологическое;

общественно-гуманитарное.

"В новых типовых учебных программах предусмотрена возможность изменять количество часов и содержание тем до 25% с учетом требований работодателей и региональных особенностей", – говорится в сообщении Минпросвещения.

По словам директора Департамента Ерната Жунусова, для повышения интереса обучающихся к будущей профессии в учебных программах общеобразовательных дисциплин учитывается профильная направленность, которая позволяет повысить мотивацию у обучающихся и обеспечит опережающий вход в выбранную специальность. А также, по его словам, способствует развитию профессионально-познавательного интереса к будущей профессии.

"Например, при изучении темы "Объемы" занятие возможно провести в мастерской, где с преподавателем специальных дисциплин рассматривается двигатель. Педагог показывает, как он работает, затем вместе со студентами рассматривают чертеж двигателя и остальных элементов, таких как камера сгорания, поршень, цилиндр, литраж и степень сжатия. Для специалиста эти знания являются важными, а их получение возможно при изучении математики", – отметил директор департамента Ернат Жунусов.

Отмечается, что 80% поступающих в колледжи – выпускники 9 классов, которые в первый год обучения изучают общеобразовательные дисциплины.

"Если ранее колледжи основывались на типовых учебных программах общего среднего образования, то теперь у студентов появится возможность изучать предметы на практических занятиях, ориентированных на выбранную специальность", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что студенты колледжей, достигшие призывного возраста, смогут получить уведомление об отсрочке от армии через SMS-сообщение.

В приказе "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования" приводится определение типовой учебной программе – это учебный документ дисциплины обязательного компонента образовательной программы, который определяет содержание, объем, рекомендуемую литературу.

Приказ опубликован на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК в электронном виде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016122-menyat-kolichestvo-chasov-na-zanyatiyah-pozvolyat-studentam-kolledzhey-v-kazahstane/