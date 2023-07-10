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30 лет независимости Казахстана

На вопрос о "казахофобии" в мире ответили в МИД

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Толпа людей
Иллюстративное фото: pexels.com

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства рассказал, насколько актуально в мире понятие "казахофобия", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, измеряется ли как-то понятие "казахофобия" в мире.

"Нет, наши граждане всегда свободно чувствуют себя во всех странах мира благодаря нашей политике, нашему народу и нашему менталитету. Я бывал во многих странах мира, и отношение к нашим гражданам очень хорошее", – заявил Айбек Смадияров.

На уточняющий вопрос журналистов о том, актуально ли говорить о таком понятии как "казахофобия", Айбек Смадияров коротко ответил: "Нет".

Журналисты также отметили, что российский депутат Виктор Соболев говорил о русофобии в Казахстане, и что в последнее время появилось много разговоров на эту тему.

"Мы мониторим высказывания депутатов. Как ранее было сказано, внешнюю политику России в отношении Казахстана определяет глава государства и внешнеполитическое ведомство России. Мы не акцентируем внимание на таких пустых высказываниях, но, как информацию, берем на заметку", – заявил Айбек Смадияров.

Напомним, в начале декабря прошлого года произошел скандал из-за высказываний посла РФ в РК Алексея Бородавкина о радикальных националистах и русофобии в Казахстане.

Тогда ситуацию комментировал спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

"Я внимательно ознакомился с интервью Алексея Бородавкина. Некоторые моменты его интервью действительно не соответствуют его статусу и не работают на пользу. Хотя господин Бородавкин очень опытный дипломат, мы его давно знаем. И он не должен уподобляться пропагандистам и политологам. Это первое.

Второе, ксенофобия, она есть и в России, и в других странах, поэтому мы должны совместно работать на пользу наших государств. И, чтобы высказывания политологов, политиков в первую очередь, они не наносили вред нашим двусторонним отношениям", – говорил он.

Позже сообщалось, что с Алексеем Бородавкиным были проведены соответствующие беседы.

А до этого, в сентябре 2022 года, в Казахстане обсуждалось высказывание представителя Госдумы РФ Константина Затулина.

"К сожалению, из-за таких депутатов образ дружественной России в ближнем зарубежье ассоциируется с агрессией, высокомерием и невежеством. Эксплуатируя надуманную тему казахского и прочих национализмов, такие горе-политики играют против интересов самой России", – говорила тогда депутат мажилиса Айгуль Куспан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028078-na-vopros-o-kazahofobii-v-mire-otvetili-v-mid/

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