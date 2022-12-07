"Не должен уподобляться пропагандистам": Кошанов высказался об интервью посла России

Ерлан Кошанов. Фото: пресс-служба партии Amanat

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов прокомментировал заявления российского посла Алексея Бородавкина о радикальных националистах и русофобии в Казахстане. Комментарий Кошанова опубликован в Telegram-канале Atameken Business.

Ранее посол РФ в РК Алексей Бородавкин дал интервью исполнительному директору МИА "Россия сегодня". Его запись приводит издание Sputnik Казахстан.

В разговоре российский посол заявил, что, по его мнению, "националистические тенденции, радикальные, в Казахстане просматриваются все более явственно".

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул, что господин Бородавкин, будучи опытным дипломатом, не должен уподобляться пропагандистам и политологам.

"Я внимательно ознакомился с интервью Алексея Бородавкина. Некоторые моменты его интервью действительно не соответствуют его статусу и не работают на пользу. Хотя господин Бородавкин очень опытный дипломат, мы его давно знаем. И он не должен уподобляться пропагандистам и политологам. Это первое.

Второе, ксенофобия, она есть и в России, и в других странах, поэтому мы должны совместно работать на пользу наших государств. И, чтобы высказывания политологов, политиков в первую очередь, они не наносили вред нашим двусторонним отношениям", – отметил Ерлан Кошанов.

Добавим, что указом Владимира Путина Алексей Бородавкин был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Казахстан 7 февраля 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте посольства РФ в РК.

Родился в 1950 году в Москве.

В 1973 году окончил Московский государственный институт международных отношений. Владеет английским и китайским языками.

Также за свою карьеру работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом. В разные годы являлся:

послом России в Словакии;

постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене, Австрия;

заместителем министра иностранных дел России;

постоянным представителем России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцария;

постоянным представителем России на Конференции ООН по разоружению;

главой российской делегации в Совете по правам человека ООН.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2000540-ne-dolzhen-upodoblyatsya-propagandistam-koshanov-vyskazalsya-ob-intervyu-posla-rossii/