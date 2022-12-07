"Не должен уподобляться пропагандистам": Кошанов высказался об интервью посла России
Опубликовано:
Спикер мажилиса Ерлан Кошанов прокомментировал заявления российского посла Алексея Бородавкина о радикальных националистах и русофобии в Казахстане. Комментарий Кошанова опубликован в Telegram-канале Atameken Business.
Ранее посол РФ в РК Алексей Бородавкин дал интервью исполнительному директору МИА "Россия сегодня". Его запись приводит издание Sputnik Казахстан.
В разговоре российский посол заявил, что, по его мнению, "националистические тенденции, радикальные, в Казахстане просматриваются все более явственно".
Спикер мажилиса Ерлан Кошанов, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул, что господин Бородавкин, будучи опытным дипломатом, не должен уподобляться пропагандистам и политологам.
"Я внимательно ознакомился с интервью Алексея Бородавкина. Некоторые моменты его интервью действительно не соответствуют его статусу и не работают на пользу. Хотя господин Бородавкин очень опытный дипломат, мы его давно знаем. И он не должен уподобляться пропагандистам и политологам. Это первое.
Второе, ксенофобия, она есть и в России, и в других странах, поэтому мы должны совместно работать на пользу наших государств. И, чтобы высказывания политологов, политиков в первую очередь, они не наносили вред нашим двусторонним отношениям", – отметил Ерлан Кошанов.
Добавим, что указом Владимира Путина Алексей Бородавкин был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Казахстан 7 февраля 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте посольства РФ в РК.
Родился в 1950 году в Москве.
В 1973 году окончил Московский государственный институт международных отношений. Владеет английским и китайским языками.
Также за свою карьеру работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом. В разные годы являлся:
- послом России в Словакии;
- постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене, Австрия;
- заместителем министра иностранных дел России;
- постоянным представителем России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцария;
- постоянным представителем России на Конференции ООН по разоружению;
- главой российской делегации в Совете по правам человека ООН.
Свежие спортивные новости в вашем смартфоне с Telegram-каналом СпортNUR.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2000540-ne-dolzhen-upodoblyatsya-propagandistam-koshanov-vyskazalsya-ob-intervyu-posla-rossii/