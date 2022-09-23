"Против интересов самой России": депутат ответила на слова российского чиновника о Казахстане

Айгуль Куспан. Фото: facebook.com/Aigul Kuspan

Депутат мажилиса Айгуль Куспан на прокомментировала высказывание представителя Госдумы РФ Константина Затулина.

"В канун 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин вновь сделал угрожающе-уничижительный выпад против Казахстана.

К сожалению, из-за таких депутатов образ дружественной России в ближнем зарубежье ассоциируется с агрессией, высокомерием и невежеством. Эксплуатируя надуманную тему казахского и прочих национализмов, такие горе-политики играют против интересов самой России", – заявила Куспан.

По ее словам, новое заявление Затулина следует рассматривать как "крайне недружественное и по сути своей поверхностное и необоснованное".

"Только в первые сутки после объявления частичной мобилизации в Казахстан прибыло около 10 тысяч россиян. Ни власти, ни народ не чинят им никаких препятствий. Это свидетельствует о том, что никакой русофобии в нашей стране нет.

Депутат Затулин по какой-то причине этого не замечает, но в то же время призывает власти нашей страны отдать экономику Казахстана под вторичные западные санкции в угоду демонстрации лояльности России, но в существенный ущерб интересам народа Казахстана", – подчеркнула депутат.

Также Айгуль Куспан напомнила, что в июне этого года депутат Затулин призывал обратить внимание на Казахстан, намекнув, что "всe возможно", как в случае с Украиной.

"Тогда его мудрые российские коллеги порекомендовали ему не делать столь провокационных комментариев за границами своей компетенции, а "сосредоточиться на функциях своего комитета, важнейшей из которых, напротив, является укрепление союзнических и добрососедских отношений", – подытожила спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1989334-protiv-interesov-samoy-rossii-deputat-otvetila-na-slova-rossiyskogo-chinovnika-o-kazahstane/