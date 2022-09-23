"Против интересов самой России": депутат ответила на слова российского чиновника о Казахстане
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Депутат мажилиса Айгуль Куспан на своей официальной странице в Facebook прокомментировала высказывание представителя Госдумы РФ Константина Затулина.
"В канун 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин вновь сделал угрожающе-уничижительный выпад против Казахстана.
К сожалению, из-за таких депутатов образ дружественной России в ближнем зарубежье ассоциируется с агрессией, высокомерием и невежеством. Эксплуатируя надуманную тему казахского и прочих национализмов, такие горе-политики играют против интересов самой России", – заявила Куспан.
По ее словам, новое заявление Затулина следует рассматривать как "крайне недружественное и по сути своей поверхностное и необоснованное".
"Только в первые сутки после объявления частичной мобилизации в Казахстан прибыло около 10 тысяч россиян. Ни власти, ни народ не чинят им никаких препятствий. Это свидетельствует о том, что никакой русофобии в нашей стране нет.
Депутат Затулин по какой-то причине этого не замечает, но в то же время призывает власти нашей страны отдать экономику Казахстана под вторичные западные санкции в угоду демонстрации лояльности России, но в существенный ущерб интересам народа Казахстана", – подчеркнула депутат.
Также Айгуль Куспан напомнила, что в июне этого года депутат Затулин призывал обратить внимание на Казахстан, намекнув, что "всe возможно", как в случае с Украиной.
"Тогда его мудрые российские коллеги порекомендовали ему не делать столь провокационных комментариев за границами своей компетенции, а "сосредоточиться на функциях своего комитета, важнейшей из которых, напротив, является укрепление союзнических и добрососедских отношений", – подытожила спикер.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1989334-protiv-interesov-samoy-rossii-deputat-otvetila-na-slova-rossiyskogo-chinovnika-o-kazahstane/