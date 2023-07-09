Угроза пожаров из-за сильной жары: синоптики объявили штормовое предупреждение в Казахстане

Пожар. Иллюстративное фото: МЧС РК

Угроза пожаров существует в большинстве регионов Казахстана из-за жаркой погоды - синоптики объявили в ряде областей штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Кагзидромет".

10 июля в Астане возможна высокая пожарная опасность, 11-12 июля - чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. На большей части области - сильная жара 35-38 градусов. 10-12 июля будет наблюдаться чрезвычайная пожарная опасность.

В понедельник днем в центре, на северо-востоке Жетысуской области прогнозируется ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с. 10-12 июля на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

А на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. 10-12 июля на севере, в центре области - чрезвычайная пожарная опасность.

10 июля на западе, юге, северо-востоке Мангистауской области возможна пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, юге, северо-востоке области 15-20 м/с. 10-11 июля днем на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара 40 градусов.

Завтра в Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-восточный днем на западе, в центре области порывы 15 м/с. Днем сохраняется сильная жара 34-39 градусов. 10-12 июля на юге, юго-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность, а на западе, севере области - высокая пожарная опасность.

В понедельник днем на севере, западе Акмолинской области будет сильная жара 35-37 градусов.

10 июля днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 10-12 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на юге Карагандинской области прогнозируется сильная жара 35 градусов. С 10 по 12 июля, согласно прогнозам, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В понедельник в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40-42 градуса. 10-12 июля в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 июля днем на горных перевалах Туркестанской области будет восточный ветер 15-20 м/с. С понедельника по среду на юге, западе, севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В начале недели, 10-12 июля, на северо-западе, востоке, юге Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Завтра днем на большей части Костанайской области будет сильная жара 35-37 градусов.

10 июля на северо-востоке Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, юге области 15-20 м/с. 10-12 июля на севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

Аналогичная обстановка и в Улытауской области, там сохраняется сильная жара 35-38 градусов.

В понедельник на западе, юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. 10-11 июля на севере, юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на севере, востоке Восточно-Казахстанской области пообещали грозу. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. 10-12 июля на юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

10 июля днем на западе, севере Западно-Казахстанской области возможны гроза, град, на юге, западе области пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный днем на большие части области порывы 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара 35-39 градусов. 10-11 июля на юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Напомним, что дежурные службы органов гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности из-за сильной жары Казахстане в ближайшие дни. Ранее об этом заявили в МЧС.

Кроме того, на официальном сайте ведомства говорится, чтобы избежать последствий жары, Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

- в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Особое внимание в жару необходимо уделять детям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027948-ugroza-pozharov-iz-za-silnoy-zhary-sinoptiki-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-v-kazahstane/