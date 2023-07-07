Захватывающие дух картины из дронов сложили в небе Астаны в честь праздника (фото, видео)

Шоу дронов в Астане. Фото: t.me/astana_newss

В честь празднования 25-летия Астаны вчера, 6 июля, на площади в небе над столицей показали захватывающее красочное шоу с сотней дронов. Фото и видео со светового спектакля появились в Сети.

Вчера в Астане отмечали праздник – День столицы. В городе прошли различные развлекательные мероприятия для жителей и гостей.

В конце дня в небе над Астаной показали световой спектакль – с помощью 500 дронов световой иллюминацией были показаны знаковые объекты столицы.

Программа, как поведал городской акимат в своем официальном Telegram-канале, длилась порядка 12 минут и началась в 22:30 над монументом "Қазақ Елі". При этом шоу беспилотников организовывалось за счет спонсорских средств.

Праздничный салют, который организовывался много лет подряд в День столицы, в этом году было решено не запускать.

6 июля примечательно тем, что именно в этот день в 1994 году Верховный совет РК постановил принять предложение президента о переносе столицы из Алматы в город Акмолу.

Официально Акмола была объявлена столицей Казахстана с 10 декабря 1997 года, а спустя полгода – переименована в Астану.

Напомним, что в этом году в честь Дня столицы казахстанцы отдыхают сразу четыре дня. Но действует это правило только для пятидневки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027807-zahvatyvayuschie-duh-kartiny-iz-dronov-slozhili-v-nebe-astany-v-chest-prazdnika-foto-video/