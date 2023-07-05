"КазАвтоЖол" обратился к казахстанским автомобилистам с предупреждением

Трасса. Иллюстративное фото: pexels.com

"КазАвтоЖол" в преддверии праздничных дней на своем официальном сайте опубликовал обращение к казахстанским автомобилистам. Водителей предупредили об увеличении трафика на дорогах.

Казахстанцев предупредили, что в эти праздничные дни дорожные службы будут работать в усиленном режиме.

"В связи с ожидаемым ростом трафика призываем пользователей автодорог республиканского значения перед поездкой проверить состояние транспорта, не пренебрегать правилами дорожного движения и строго соблюдать скоростной режим", - призвали в компании.

По информации "КазАвтоЖол", существенное увеличение трафика прогнозируется в выходные праздничные дни на всей республиканской сети автодорог, в том числе и на платных дорогах.

Так, начиная с вечера 5 июля ожидается рост интенсивности движения на 30-40% в зависимости от участка.

Согласно прогнозу, пик проездов придется на четверг и воскресенье этой недели. В летний период самыми востребованными направлениями остаются "Астана-Щучинск" и "Алматы-Кунаев".

"Во избежание пробок и заторов перед шлагбаумовой системой оплаты проезда, рекомендуется заблаговременно пополнить счет государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ). Это позволит максимально сократить время проезда пунктов взимания платы (ПВП)", - говорится в сообщении.

Напомним, что казахстанцев ждут четыре выходных дня, которые связаны с празднованием Дня столицы. В этом году правительство постановило, что казахстанцы будут отдыхать с 6 по 9 июля.

Отмечалось, что в целях рационального использования рабочего времени в 2023 году день отдыха с субботы, 1 июля, перенесли на пятницу, 7 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027730-kazavtozhol-obratilsya-k-kazahstanskim-avtomobilistam-s-preduprezhdeniem/