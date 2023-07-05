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30 лет независимости Казахстана

Сына Даулета Турлыханова арестовали на 15 суток

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Наручники висят на решетке
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На 15 суток арестовали сына Даулета Турлыханова - дело в отношении Нурасыла Болата рассмотрели в СМАС Алматы, сообщается на официальной странице городского суда в Facebook.

Он совершил открытый отказ от исполнения приказа начальника воинской части, отданного в установленном порядке.

"Судом установлено, что 2 июля 2023 года военнослужащий войсковой части рядовой Б. после выхода с гауптвахты Алматинского гарнизона, в соответствии с приказом командира обязан был проследовать в свою воинскую часть.

Однако он открыто отказался исполнять данный приказ командира части, доведенный до него лейтенантом А., и уехал в неизвестном направлении на автомобиле, прибывшем к зданию Управления военной полиции", - говорится в сообщении пресс-службы горсуда.

В ходе судебного заседания Б. подтвердил факты, изложенные в материалах дела.

Постановлением суда он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 652 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области воинской службы), с наложением административного взыскания в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Самовольное отлучение сына депутата Даулета Турлыханова из воинской части

Вчера стало известно, что 2 июля сын депутата Даулета Турлыханова сбежал из воинской части в Алматинской области. Сегодня в Минобороны сообщили, что 3 июля полицейским удалось разыскать парня.

Комментируя "самоволку" сына депутата, министр обороны Руслан Жаксылыков сегодня заявил, что это дисциплинарный проступок, в соответствии с дисциплинарным уставом молодого человека должны были подвергнуть наказанию.

"При возвращении в воинскую часть совершил самовольную отлучку. Армия - это не колония для содержания малолетних преступников. У нас совершенно другие функции.

А это пробелы в воспитании, понимаете. О чем я не раз говорил. Воспитание должно быть в первую очередь. Мы пробелы в воспитании не исправляем, не можем. У нас другая функция", - заявил Руслан Жаксылыков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027657-syna-dauleta-turlyhanova-prigovorili-k-arestu-na-15-sutok/

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