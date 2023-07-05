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СпецЦОНы приостановят работу на два дня в Казахстане

Опубликовано:

ЦОН
ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

7 и 8 июля будет приостановлена работа спецЦОНов Казахстана из-за проведения работ в системах административной полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на госкорпорацию "Правительство для граждан".

Сообщается, что в эти два дня будут проводиться технические работы в информационных системах КАП МВД РК по государственной регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. При этом дежурные ЦОНы будут принимать клиентов в эти дни.

В госкорпорации отметили, что в понедельник, 10 июля, спецЦОНы будут работать в штатном режиме, то есть с 09:00 до 18:00.

Добавим, что 6 и 9 июля являются выходными днями, в связи с чем ЦОНы и спецЦОНы работать не будут.

Отмечается также, что в будние дни ЦОНы и спецЦОНы работают с 09:00 до 18:00, дежурные ЦОНы и спецЦОНы – в будни с 09:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 13:00.

Согласно информации на официальном сайте "Электронного правительства", специализированные центры обслуживания населения были открыты для существенной экономии времени и средств казахстанских автовладельцев.

Особенности таких центров заключаются в предоставлении услуг по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков. В данных центрах оказываются следующие услуги:

  • регистрация автотранспортных средств с выдачей свидетельства о регистрации, а также выдача государственных номерных знаков;
  • прием теоретического и практического экзаменов на знание правил дорожного движения, и вождения автотранспорта;
  • изготовление и выдача водительских удостоверений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027617-spetstsony-priostanovyat-rabotu-na-dva-dnya-v-kazahstane/

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