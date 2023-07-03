Проезд по двум улицам закрыли в Астане из-за ремонта дорог

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Жителей Астаны на официальной странице столичного управления транспорта в Instagram предупредили об ограничениях движения по улицам Айнаколь и Московской.

По данным ведомства:

Средний ремонт дорожного полотна проведут на местном проезде по улице Айнаколь, на участке от улицы М.Толебаева до проспекта Абылай хана. В связи с этим с 3 по 4 июля здесь полностью перекроют движение автотранспортных средств.

В связи с этим здесь автотранспортных средств. Средний ремонт дорожного полотна проведут также по улице Московской, на участке от Бекетай до Г.Потанина. В связи с этим с 3 по 5 июля здесь тоже полностью перекроют движение для автотранспортных средств.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои изменения за причиненные неудобства и с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - говорится в сообщении управления.

Отметим, на днях аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал возмущение астанчан касательно того, что в городе ремонтируются одни и те же дороги, из-за чего возникают естественные подозрения о коррупционной составляющей в этом вопросе.

Он подчеркнул, что дорожные работы ведутся по всему городу, а не только в центре. Кроме того, ремонт в разные годы могут делать на одной и той же лице, но на разных ее участках.

Аким также заявил, что у него имеются вопросы к качеству материалов, которые применяют в ходе ремонта дорог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027248-proezd-po-dvum-ulitsam-zakryli-v-astane-iz-za-remonta-dorog/