Полчища саранчи атаковали Костанайскую область (видео)

Саранча. Иллюстративное фото: pexels.com

В Костанайской области саранча атаковала сразу несколько районов. В территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза прокомментировали ситуацию, передает МИА "Казинформ".

В соцсетях распространяются видео, на которых запечатлены полчища саранчи в южных районах области.

Как сообщили в территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК, на 1 июля на выявление стадных саранчовых по Костанайской области было обследовано 1 625 тыс. гектаров земли. 445 тыс. гектаров оказались заселены стадными насекомыми, из которых 266 тыс. – "выше экономического порога вредоносности".

"Наибольшая площадь распространения выше порогов вредоносности отмечена в Жангельдинском районе – 241,978 тыс.га, из них обработано 226,043 тыс.га, и в Амангельдинском районе – 14,275 тыс.га, вся данная площадь обработана", – сообщили в территориальной инспекции.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, со стороны Жангельдинского района были зафиксированы факты перемещения саранчи на приграничные территории Наурзумского района, в том числе на посевы некоторых местных сельхозтоваропроизводителей, без значительного ущерба.

"На данный момент основная масса саранчовых передвинулась с сельскохозяйственных посевов обратно в степную зону Жангельдинского района.

На данный момент областное руководство территориальной инспекции АПК МСХ РК находится непосредственно в "горячих точках" мест заселения саранчовых и осуществляет непосредственный контроль данной ситуации и проведения химических обработок", – сообщили в комитете.

В ведомстве отметили, что защитные мероприятия в этих регионах против стадных саранчовых проводятся ежедневно, однако ситуация осложняется тем, что погодно-климатические условия не всегда позволяют проводить химические обработки.

"На текущий момент все технические средства имеются, проводятся химические обработки, предприняты меры по устранению риска распространения стадных саранчовых на большие площади. Имеется достаточный запас химических препаратов и техники", – заключили в ведомстве.

В начале июня полчища саранчи заполонили пастбища в Актюбинской области – из-за вредителей пострадали сразу три сельских округа. Местные жители вынуждены были забаррикадироваться в своих домах. Саранча облепила землю и все постройки.

Напомним, в апреле этого года сообщалось, что в Казахстане на борьбу со стадными саранчовыми вредителями из республиканского бюджета выделят 3,8 млрд тенге.

Добавим, что, согласно информации в "Вестнике науки" Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, наиболее серьезную угрозу для сельского хозяйства и экономики Казахстана представляют ныне три вида стадной саранчи – азиатская, мароккская и итальянская саранча. Их относят к категории особо опасных вредных организмов сельскохозяйственных растений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027213-polchischa-saranchi-atakovali-kostanayskuyu-oblast-video/