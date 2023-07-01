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Два перекрестка и участок дороги перекрыли в Астане

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Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Перекресток и участок дороги в Астане перекроют для движения автотранспорта. Работы на еще одном пересечении двух улиц начались вчера, сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

Так, в связи с ремонтом с 21:00 1 июля до 09:00 2 июля полностью перекроют движение для автотранспорта на пересечении улиц Ш. Валиханова и Кенесары.

Перекресток Валиханова – Кенесары
Перекресток Валиханова – Кенесары. Скриншот: 2gis.kz

Также средний ремонт дороги начали на местном проезде по проспекту Туран от проспекта Бухар Жырау до улицы Орынбор. Из-за чего на этом участке с 1 по 3 июля полностью перекроют движение для транспорта.

Участок проспекта Туран
Участок проспекта Туран. Скриншот: 2gis.kz

А с 30 июня по 2 июля полностью перекрыли движение для транспорта на пересечении улиц Мангилик Ел и Хусейна бен Талала.

Пересечение улиц Мангилик Ел – Хусейн бен Талал
Пересечение улиц Мангилик Ел – Хусейн бен Талал. Скриншот: 2gis.kz

Жителям и гостям столицы посоветовали заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

Напомним, что вчера акима Астаны Жениса Касымбека спросили, почему в столице так часто ремонтируют одни и те же дороги.

"Если мы по городу активно ездим, видим, что в разных частях города идут работы, не только в центре", – заявил Касымбек.

По его словам, 55 км дорог в городе в этом году подвергаются различным видам ремонта – это 72 улицы в различных частях города.

Отметим, что средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них.

При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027109-dva-perekrestka-i-uchastok-dorogi-perekryli-v-astane/

Автор: Айбекова Сауле
Два перекрестка и участок дороги перекрыли в Астане

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