Антикор: ЖК в Горном гиганте в Алматы строят возле сибиреязвенного захоронения

Стройка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Антикоррупционной службе обнаружили коррупционные риски на всех этапах градостроительства в Алматы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В Антикоре заявили, что функциональные зоны свыше 63 тысяч гектаров земли менялись без участия экологов, органов СЭС и ЧС.

"Это привело к бесконтрольной застройке в природоохранных зонах и вблизи рек. Кроме того, в микрорайоне Горный гигант активно строятся жилые комплексы неподалеку от сибиреязвенного захоронения", - рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что должностные лица акимата меняли целевое назначение земель на свое усмотрение, например, вместо дачных участков возводились МЖК. При этом не уплачивалась разница кадастровой стоимости - к примеру, при изменении целевого назначения участка в 2 га с ЛПХ на ИЖС один из жителей не выплатил разницу кадастровой стоимости в размере 126 млн тенге.

Отмечается, что должностные лица акимата без проведения торгов предоставили в аренду предпринимателям участки под инвестпроекты. Путем фиктивного введения в эксплуатацию земли были выкуплены в частную собственность. Упущенная прибыль государства предварительно составила порядка 400 млн тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что за получение взятки в сумме 45 млн тенге за выкуп земельного участка для государственных нужд начато досудебное расследование в отношении и.о. заместителя руководителя городского управления земельных отношений Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027096-akntikor-zhk-gornom-gigante-stroyat-vozle-sibireyazvennogo-zahoroneniya/