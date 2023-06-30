"Просто закопали трубы": сельчане Карагандинской области просят прокуроров проверить траты акимата

Труба. Кадр из видео: КТК

Жители поселка Торангалык под Балхашом просят провести проверку трат местного акимата - жители заявили, что в землю просто закопали трубы на 100 млн тенге, передает сайт телеканала КТК.

Сельчане просят аудиторов и прокуроров проверить, куда делись деньги на водоснабжение. Как отметили корреспонденты, жизнь в этом поселке буквально зависит от водовоза, который приезжает из Балхаша.

По 3 тенге за литр платят сельчане, по 5 - бизнес.

Для технических нужд сельчане запасаются поливной водой из озера. Ее тоже дают раз в неделю и всего на два часа.

"У нас одна проблема – вода. Если нам дадут воду, все остальное народ сделает сам. Мы больше ничего не просим. Разве это нормально – ездить помыться, детей помыть в город? ХХI век! Что за отношение к нам? Мы прям рядом с Балхашом, а такое ощущение, что мы на другой планете. Никому не нужные", - заявила местная жительница Амангуль Аукебай.

Сельчане, как отметили корреспонденты, со страхом ждут зиму, так как водовоз из-за погоды часто не может добраться до населенного пункта, а техническую воду приходится набирать из лунок.

Отмечается, что воды здесь нет уже 30 лет.

"Проложили пластиковые трубы, то есть перекопали весь поселок, трубы на дно положили, не положили плит никаких бетонных, просто закопали это. Трубы не выходят ни на озеро, ни в каждую квартиру, хотя на бумагах уже официально есть, что у нас вода в каждом доме.

Просто закопали трубы, 90 миллионов куда-то дели, я не знаю, кто по ним принимал отчет. Просим, чтобы к нам в поселок приехала аудиторская прокурорская проверка", - возмутилась сельчанка Анастасия Агадуллина.

По информации корреспондентов, шесть лет назад на берегу озера построили опреснительную станцию и уложили трубы, однако качество фильтрованной воды вызывало недоверие.

Поэтому было решено оставить пустые трубы в земле.

"По проекту за 2017 год проложенные трубы стоимостью в 77 миллионов должны были дотянуть до озера. В дома она бы попадала уже фильтрованной. Но жители были категорически против. Их не устроило качество воды.

Мы планируем уже в рамках нового проекта, где Торангалык войдет в состав города Балхаша, использовать проложенные трубы. Они в отличном состоянии, с ними ничего не случилось. Их можно использовать", - заявил аким Актогайского района Руслан Кенжебеков.

Сейчас власти намерены присоединить курортные поселки к городу, а оттуда протянуть необходимые коммуникации. Предварительные расчеты показали, что на все это потребуется 14 млрд тенге.

Источник: КТК

Отметим, что в мае премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения.

Отмечалось, что в 2023 году на реализацию 402 проектов по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения из бюджета выделено 280 млрд тенге.

Глава правительства подчеркивал, что пока сроки завершения строящихся объектов затягиваются, существующая инфраструктура приходит в негодность. Он указал, что до сих пор не готова проектная документация в Абайской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской и Туркестанской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026880-prosto-zakopali-truby-selchane-karagandinskoy-oblasti-prosyat-prokurorov-proverit-traty-akimata/