Свыше 130 нарушений на 4,5 млн тенге выявили у автомобилиста с российскими номерами в Алматы

Полицейский. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полицейские Алматы задержали свыше 240 водителей, долг по административным штрафам которых достиг 73 млн тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, в Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер".

ОПМ направлено на выявление автовладельцев, имеющих задолженности по налогам, постановлениям суда и судебных исполнителей, а также граждан, имеющих неоплаченные административные штрафы.

"С начала ОПМ в Алматы водворено на специализированную стоянку 244 транспортных средства, владельцы которых имеют задолженности по постановлениям суда, судебных исполнителей, а также неоплаченные административные штрафы на сумму свыше 73 млн тенге", – рассказал начальник управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.

Так, в городе задержали зарегистрированное в России авто, водитель которой совершил 132 административных правонарушения на 4,5 млн тенге.

Помимо этого, полицейские задержали 133 водителя, не имевших права управления автотранспортом, 15 человек, ранее лишенных права управления авто, а также 13 водителей, использовавших подложные госномера.

Ранее мы писали, что в текущем году штрафы за нарушения ПДД в Казахстане значительно увеличились вместе с очередным ростом месячного расчетного показателя (МРП). С 1 января штрафы для граждан выросли сразу на 12,6%.

Например, штраф за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности и пользование телефоном во время управления автомобилем составляет 5 МРП или 17 250 тенге.

За невыполнение требований уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения предусмотрен штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге). Такое же наказание грозит тем, кто проедет на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, а также если создаст аварийную обстановку, вынудившую других участников движения резко изменить скорость.

При этом самый маленький штраф для автолюбителей равен 3 МРП (10,3 тыс. тенге), его автомобилисты будут платить за выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, что привело к созданию препятствия для движения автомобилей в поперечном направлении и другие нарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026859-svyshe-130-narusheniy-na-45-mln-tenge-vyyavili-u-avtomobilista-s-rossiyskimi-nomerami-v-almaty/