Таксиста-нелегала из Таджикистана задержали в Алматы

Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Иностранца, который нелегально занимался частным извозом, задержали в Алматы. В отношении 25-летнего мужчины составили несколько протоколов, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Таксист-нелегал из Таджикистана попал в поле зрения миграционной полиции возле автовокзала Алматы-1.

Как оказалось, мужчина нарушил цель пребывания на территории Казахстана - в трудовом договоре не указывалось, что он работает таксистом.

"В отношении нарушителя составили протокол по ст.517 ч.5 КоАП РК. Материал направили в суд для принятия решения о выдворении иностранца за пределы страны. Также к ответственности по ст. 519 ч.1 КоАП РК привлечен владелец автомашины. Кроме того, за передачу транспортного средства в управление лицу, не имеющему такого права, на него составлен административный протокол по ст.612 ч.2 КоАП РК", - пояснил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Он также добавил, что автомобиль был водворен на штрафстоянку.

В полиции пояснили, что с 19 по 25 июня, в целях выявления незаконно пребывающих иностранцев, а также пресечения каналов нелегальной миграции, на территории города было проведено оперативно-профилактическое мероприятие “Нелегал”.

Отметим, что за последние дни сотрудники полиции выявили десятки иностранцев, которые нелегально работали на территории Казахстана.

Например, 9 граждан Нигерии и 2 граждан Камеруна выявили в Кунаеве. Они осуществляли незаконную трудовую деятельность. Иностранцы находились на территории Казахстана с нарушением законодательства. У них были визы на право пребывания в стране с истекшими сроками.

С начала года, по информации полицейских Алматы, в южной столице выявили более 60 граждан стран Африки, которые нелегально работали в нашей стране.

Еще одного гражданина Нигерии на днях задержали в Астане - мужчина 4 года находился на территории РК незаконно и перебивался случайными заработками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026834-taksista-nelegala-iz-tadzhikistana-zaderzhali-v-almaty/