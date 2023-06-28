Пролаз на неработающие шахты по добыче золота нашли во дворе жителя Акмолинской области (видео)

Незаконный пролаз. Фото: t.me/police_of_kz

Полицейские Акмолинской области обнаружили незаконный пролаз на неработающие шахты в поселке Бестобе, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По информации ведомства, стражи порядка при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории поселка Бестобе во дворе одного из местных жителей нашли пролаз на нижние горизонты шахты.

"Тайный ход или так называемую в народе "дудку" сельчанин оборудовал прямо во дворе собственного дома, прикрыв для маскировки бетонной плитой и подручными материалами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях предотвращения фактов самовольного использования недр и незаконной добычи золотосодержащей руды, а также предупреждения несчастных случаев при спуске черных старателей на нижние горизонты шахт, полицейские ликвидировали данный пролаз.

Напомним, в сентябре прошлого года полицейские Степногорска обнаружили в сарае жителя Бестобе мини-цех по переработке кварцевой руды.

Также добавим, что с июля 2021 года работа рудника Бестобе была остановлена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026686-prolaz-na-nerabotayuschie-shahty-po-dobyche-zolota-oborudovali-v-akmolinskoy-oblasti-video/