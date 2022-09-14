Мини-цех по добыче золота нашли полицейские в сарае в Акмолинской области

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Полицейские Степногорска обнаружили в сарае жителя Бестобе мини-цех по переработке кварцевой руды. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице ДП Акмолинской области.

Как заявил 33-летний хозяин сарая, незаконное оборудование он собрал самостоятельно, а золотосодержащий материал собирал на отвалах.

Стражи порядка изъяли 2 шаровые и 1 кулачковую дробилки, а также 2 моющих стола.

Данный факт зарегистрирован в реестре расследований по статье 295 УК РК – "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы". Сейчас ведется расследование.

В полиции добавили, что с начала года в регионе было зарегистрировано 10 уголовных дел по этой же статье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987627-mini-tseh-po-dobyche-zolota-nashli-politseyskie-v-sarae-v-akmolinskoy-oblasti/