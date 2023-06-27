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"Это правильное решение": глава МИИР о льготных кредитах на автобусы вместо авто для казахстанцев

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Автобус едет по столице
Автобус. Иллюстративное фото: instagram.com/altay_kulginov_official

Глава МИИР в кулуарах правительства заявил, что считает правильным решением перенаправление льготных автокредитов с возможности покупки легковых авто на кредиты для покупки автобусов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я считаю это единственным правильным решением. С автобусами револьверный механизм будет работать. В целом 10 545 у нас автобусов, износ - 46%. Ежегодно нужно обновлять автобусный парк от 1500 до 2000 тысяч", - заявил министр Марат Карабаев.

Он добавил, что первым по заявкам получат автобусы Кызылординская область, Астана и Алматы. Первый закуп автобусов пройдет в течение двух месяцев.

Напомним, ранее в МИИР решили больше не предоставлять казахстанцам возможность купить легковое авто под 4% по программе, которую в соцсетях прозвали "успеть за 18 секунд" - на новом этапе средства решили перенаправить на льготные автокредиты для закупа автобусов для регионов.

В МИИР заявили, что понимают негодование людей, но добавили, что спрос казахстанцев на льготные автокредиты они бы все равно не сумели удовлетворить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026561-eto-pravilnoe-reshenie-glava-miir-o-lgotnyh-kreditah-na-avtobusy-vmesto-avto-dlya-kazahstantsev/

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