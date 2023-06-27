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Появится ли в Казахстане крупная авиакомпания кроме Air Astana, ответили в МИИР

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Самолет в аэропорту
Аэропорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня в кулуарах правительства главу МИИР спросили о появлении новых крупных авиакомпаний в Казахстане кроме Air Astana, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МИИР Марат Карабаев заявил, что говорить о монополии на авиарынке Казахстана неправильно – несмотря на то, что Air Astana и Fly Arystan осуществляют 70% перевозок, в стране open sky (режим "открытое небо" – прим. ред.).

"У нас open sky, то есть любой авиаперевозчик может приехать и работать на нашей территории, не имея никаких ограничений.

Безусловно, в отношении грузовых перевозок эта работа уже начата (по привлечению новых авиаперевозчиков прим. ред.). Аналогичную работу ведем по привлечению в Казахстан не только отечественных, но и иностранных авиакомпаний, которые внутри Казахстана будут летать. Вопрос обсуждаем", заявил министр.

Он добавил, что привлечь авиакомпании в Казахстан можно, однако в стране стоит вопрос с ограничением авиатоплива – для этого прорабатывается вопрос его импорта, поскольку при нуждах в 1,3 млн тонн нефтяные заводы страны могут поставить от 700 тысяч до 1 млн тонн топлива.

Между тем напомним, что в конце мая глава Air Astana Питер Фостер заявил о повышении тарифов на авиабилеты в случае немедленного разделения FlyArystan и Air Astana.

Также премьер-министр Алихан Смаилов высказался о ценах на авиабилеты и жалобах казахстанцев на авиакомпании. По его словам, вызывает вопросы политика ценообразования. Например, полуторачасовой перелет так называемого лоукостера из Астаны до Алматы может стоить в два раза дороже аналогичного по расстоянию маршрута в Европе, США или Китае.

В связи с этим Агентство по защите и развитию конкуренции считает, что динамическое ценообразование авиакомпаний работает на максимизацию их доходов, но не в интересах потребителей.

А в начале июня стало известно, что на компанию Air Astana наложили административный штраф в размере 6,7 млрд тенге. В пресс-службе компании Air Astana сообщили, что авиаперевозчик будет обжаловать судебный акт по поводу штрафа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026555-poyavitsya-li-v-kazahstane-krupnaya-aviakompaniya-krome-air-astana-otvetili-v-miir/

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