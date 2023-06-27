Сотни мертвых сайгаков нашли в Карагандинской области: причину их гибели назвали в Минэкологии

Туши мертвых сайгаков. Фото: пресс-служба Минэкологии

В Карагандинской области были обнаружены около сотни мертвых сайгаков. Причину их гибели назвало Министерство экологии и природных ресурсов РК на своем официальном сайте.

По информации ведомства, вчера, 26 июня, в ходе совместных рейдовых мероприятий с участием инспекторов РГКП "ПО "Охотзоопром", сотрудников Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а также природоохранной полиции Нуринского района в 20 километрах к западу от села Кайнар Нуринской области на реке Кулан в воде обнаружено 86 туш сайгаков.

"На тушах погибших животных имеются следы разложения, что сделало невозможным определение их пола, следы выстрелов и проколов в верхнем слое кожи не обнаружены (криминальных следов нет)", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что туши погибших сайгаков выловили из воды, вывезли на спецполигон и уничтожили.

"Причина гибели – утонули при переправе через реку", – добавили в Минэкологии.

Напомним, в мае в ЗКО было обнаружено примерно 150 голов погибших сайгаков. Туши животных находились в радиусе 300 метров.

Между тем на западе Казахстана в конце мая завершился весенний окот сайгаков, из-за чего фермеры бьют тревогу: увеличившаяся вдвое популяция сайгаков угрожает пастбищам и посевам.

По информации на сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, всего существует пять главных популяций вида сайгаков, три из которых обитают в Казахстане. Сейчас эти животные относятся к числу тех, кто находится под угрозой.

В 1996 году сайгак вошел в Красный список Международного Союза охраны природы (МСОП), а с 2002 года ему присвоен статус высшей степени угрозы - CR - вид, находящийся в критическом состоянии.

На сайте АСБК отмечается, что сайгак не включен в Красную книгу Казахстана, но относится к видам, охота на которые сейчас полностью запрещена. Поэтому с точки зрения закона ответственность за его нелегальную добычу такая же, как за "краснокнижников".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026500-sotni-mertvyh-saygakov-nashli-v-karagandinskoy-oblasti-prichinu-ih-gibeli-nazvali-v-minekologii/