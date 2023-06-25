Шквал, грозы и дожди: штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики предупредили казахстанцев об ухудшении погодных условий. На большей части страны объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

26 июня ночью временами на юге, в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы завтра ночью и утром прогнозируется гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на западе, севере Актюбинской области возможна гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области тоже вероятна гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке области 15-18 м/с.

Завтра днем на западе Абайской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, 15-18 м/с.

На западе, севере Карагандинской области в понедельник прогнозируются гроза, град и шквал. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем на западе, севере области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 июня ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, днем на севере области - пыльная буря. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с.

На севере, западе, юге Костанайской области завтра пройдет сильный дождь, также ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, северный, на большей части области порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В понедельник на западе, севере, востоке Улытауской области вероятны гроза и шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жетысуской области завтра ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре Кызылординской области возможна пыльная буря. Ветер западный, ночью в центре области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области - высокая пожарная опасность.

Д6 июня днем на западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-восточный, ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на западе, севере области порывы 23 м/с.

26 июня утром и днем в Астане возможна гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На севере Мангистауской области тоже ожидается гроза. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 26 июня на западе, юге Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На севере, западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Предстоящей ночью на севере, востоке Атырауской области вероятна гроза. Ветер северо-восточный, северный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В понедельник днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на западе области - сильный дождь. Ночью на востоке области, днем на севере, западе области возможны гроза и град. Ночью на северо-западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на юго-западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на юге области порывы 23 м/с.

Что делать во время грозы

Спасатели рекомендуют:

в квартире, доме, здании : не подходить к электропроводке, антеннам, закрывать окна, выключить телевизор, радио и другие бытовые электроприборы, не прикасаться к металлическим предметам;

: не подходить к электропроводке, антеннам, закрывать окна, выключить телевизор, радио и другие бытовые электроприборы, не прикасаться к металлическим предметам; у воды : не купаться во время грозы, не подходить близко к водоему, не плавать в лодке, не ловить рыбу;

: не купаться во время грозы, не подходить близко к водоему, не плавать в лодке, не ловить рыбу; в машине: если вас застала молния в автомобиле, не выходите из него, закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Остановите движение, но не стойте на высоком месте или открытом воздухе, между машинами или в кузове автомобиля, не садитесь на металлические предметы, не прячьтесь под машину;

если вас застала молния в автомобиле, не выходите из него, закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Остановите движение, но не стойте на высоком месте или открытом воздухе, между машинами или в кузове автомобиля, не садитесь на металлические предметы, не прячьтесь под машину; на улице: нельзя бегать и суетиться в зоне грозы, снимите все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не подходите к электролиниям, не стойте рядом с металлическим ограждением, стальными трубами, рельсами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026305-shkval-grozy-i-dozhdi-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-bolshinstve-regionov-kazahstana/