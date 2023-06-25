Десятки рабочих-нелегалов из Алматы выдворили за пределы Казахстана (видео)

Мужчины. Кадр из видео: polisia.kz

Миграционная полиция Алматы приводит в южной столице отработку "Нелегал". По итогам отработки из Казахстана выдворили сорок иностранцев, сообщает медиапортал МВД РКPolisia.kz.

По данным правоохранителей, всего выявлено 405 нарушений миграционного законодательства РК, 281 из них допущены иностранными гражданами.

За непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в стране к административной ответственности привлечено 115 человек.

Кроме того, полиция выявила 9 казахстанских работодателей, нарушивших правила привлечения иностранной рабочей силы.

"В приемник-распределитель ДП водворено 192 иностранца без документов, удостоверяющих их личность. Кроме того, в период проведения отработки зарегистрировано 5 уголовных дел за организацию каналов незаконной миграции", – резюмировал начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Напомним, ранее из Казахстана выдворили граждан Узбекистана и Таджикистана, которые были привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства РК.

В феврале сообщалось, что более 130 человек выдворили из страны за двойное гражданство.

Согласно части 4 статьи 517 КоАП РК, нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, влечет:

штраф в размере 25 МРП (86 тыс. тенге);

либо административное выдворение за пределы Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026293-desyatki-rabochih-nelegalov-iz-almaty-vydvorili-za-predely-kazahstana-video/