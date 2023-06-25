Запретить ходить в лес могут жителям Улытауской области

Автомобиль в лесу. Иллюстративное фото: pexels.com

Проект постановления о введении ограничений на посещение леса жителям Улытауской области в период повышенной пожарной опасности появился на портале "Открытые НПА".

Он был подготовлен акиматом региона.

В тексте говорится что вводятся ограничения на посещение физическими лицами лесов и въезд в них транспортных средств, а также проведение определенных видов работ на территории государственного лесного фонда Улытауской области на период высокой пожарной опасности.

Обсуждение проекта постановление завершится 11 июля текущего года.

Стоит отметить, что ранее был введен полный запрет на посещение леса ввели в Павлодарской области. Из-за прошедших пожаров была усилена охрана резервата "Ертис орманы", который расположен недалеко от Абайской области.

Кроме того в середине июня жителям ЗКО также запретили посещать лес в жару и ветреную погоду - это тоже связано с угрозой пожаров.

А после трагедии в Абайской области в Талдыкорганском лесном хозяйстве решили ввести запрет на вход на территории лесопосадок. О сроках ограничений пока ничего не сообщили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026278-zapretit-hodit-v-les-mogut-zhitelyam-ulytauskoy-oblasti/