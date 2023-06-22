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Более 60 улиц и 18 учебных заведений переименуют в Казахстане

Опубликовано:

Батырхан Шукенов
Батырхан Шукенов. Фото: instagram.com/batyr.foundation

Министр культуры и спорта Асхат Оралов в своем официальном Telegram-канале сообщил о переименовании ряда учебных заведений по Казахстану и почти 70 улиц в городах страны.

В Национальном музее состоялось заседание Республиканской ономастической комиссии, в котором приняли участие депутаты парламента, работники министерства, ученые и писатели.

"В ходе заседания обсуждался вопрос переименования 18 учебных заведений в разных регионах Казахстана и 69 улиц в Кокшетау, Косшы, Степногорске (Акмолинская область), Арыси (Туркестанская область) и Талдыкоргане (область Жетысу)", – сообщил министр культуры и спорта.

По итогам заседания были приняты решения присвоить:

  • Южно-Казахстанскому педагогическому университету имя государственного и общественного деятеля, ученого-этнографа, историка, академика Озбекали Жанибекова;
  • общеобразовательной школе №28 в Актау имя просветителя, ученого, поэта и публициста Ахмета Байтурсынулы. Также в его честь переименуют Заречную общеобразовательную школу с госязыком обучения Костанайского района и среднюю школу №1 Ушарала Алакольского района области Жетысу;
  • общеобразовательной школе Костанайского района имя писателя, поэта и общественного деятеля Спандияра Кобеева;
  • средней школе №2 Ушарала Алакольского района области Жетысу имя классика казахской литературы, поэта, писателя, драматурга и журналиста Ильяса Жансугурова;
  • средней школе №14 станции Бесколь Алакольского района области Жетысу имя писателя Мухтара Ауэзова;
  • средней школе №11 поселка Достык Алакольского района области Жетысу имя героя Советского союза и писателя-фронтовика Бауыржана Момышулы;
  • Ушаральской казахской гимназии в области Жетысу имя просветителя и педагога Ыбырая Алтынсарина.

Кроме того, среди прочего, в Кокшетау "Парк борцам за революцию" переименуют в "Алаш арыстары", а улицу Дмитриева – в честь кюйши Даулеткерея.

В Косшы Акмолинской области улицы 20-го микрорайона будут носить имена выдающихся государственных, общественных деятелей, артистов и писателей:

  • Амре Кашаубаева;
  • Жаханши Досмухамедова;
  • Жумекена Нажимеденова;
  • Нургисы Тлендиева;
  • Розы Баглановой;
  • Шокыра Болтекулы;
  • Сагадата Нурмаганбетова;
  • Абиша Кекилбайулы;
  • Фаризы Онгарсыновой;
  • Батырхана Шукенова.

В Степногорске улицы Парковая и Степная будут переименованы в честь борца Кажымукана и героя Советского Союза Маншук Маметовой соответственно.

Министр Оралов напомнил, что на прошедшем заседании Национального курултая в Туркестане Касым-Жомарт Токаев заявил, что нужно прекратить присваивать различным объектам имен деятелей советского периода, чьи биографии целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям.

Также президент поручил навести порядок в сфере ономастики и регламентировать все процедуры с учетом как региональных особенностей, так и общенациональных приоритетов.

По его словам, министерством с этой целью ведется работа по актуализации списка выдающихся деятелей и исторических личностей, на основе которого объектам и улицам присуждаются новые названия.

Добавим, что, согласно закону "О языках в РК", к компетенции Республиканской ономастической комиссии относятся:

  • разработка рекомендаций и предложений по вопросам ономастики;
  • выдача заключений по наименованию, переименованию областей, районов и городов, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований;
  • выдача заключений по присвоению наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам госсобственности на территории РК, а также переименованию, уточнению и изменению транскрипции их наименований и присвоению собственных имен лиц государственным юрлицам, юридическим лицам с участием государства;
  • согласование заключений ономастических комиссий городов республиканского значения, столицы по наименованию, переименованию районов в городе, составных частей городов республиканского значения, столицы, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований и др. функции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025992-bolee-60-ulits-i-18-uchebnyh-zavedeniy-pereimenuyut-v-kazahstane/

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