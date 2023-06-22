Более 60 улиц и 18 учебных заведений переименуют в Казахстане

Батырхан Шукенов. Фото: instagram.com/batyr.foundation

Министр культуры и спорта Асхат Оралов в своем официальном Telegram-канале сообщил о переименовании ряда учебных заведений по Казахстану и почти 70 улиц в городах страны.

В Национальном музее состоялось заседание Республиканской ономастической комиссии, в котором приняли участие депутаты парламента, работники министерства, ученые и писатели.

"В ходе заседания обсуждался вопрос переименования 18 учебных заведений в разных регионах Казахстана и 69 улиц в Кокшетау, Косшы, Степногорске (Акмолинская область), Арыси (Туркестанская область) и Талдыкоргане (область Жетысу)", – сообщил министр культуры и спорта.

По итогам заседания были приняты решения присвоить:

Южно-Казахстанскому педагогическому университету имя государственного и общественного деятеля, ученого-этнографа, историка, академика Озбекали Жанибекова;

общеобразовательной школе №28 в Актау имя просветителя, ученого, поэта и публициста Ахмета Байтурсынулы . Также в его честь переименуют Заречную общеобразовательную школу с госязыком обучения Костанайского района и среднюю школу №1 Ушарала Алакольского района области Жетысу;

. Также в его честь переименуют Заречную общеобразовательную школу с госязыком обучения Костанайского района и среднюю школу №1 Ушарала Алакольского района области Жетысу; общеобразовательной школе Костанайского района имя писателя, поэта и общественного деятеля Спандияра Кобеева;

средней школе №2 Ушарала Алакольского района области Жетысу имя классика казахской литературы, поэта, писателя, драматурга и журналиста Ильяса Жансугурова;

средней школе №14 станции Бесколь Алакольского района области Жетысу имя писателя Мухтара Ауэзова;

средней школе №11 поселка Достык Алакольского района области Жетысу имя героя Советского союза и писателя-фронтовика Бауыржана Момышулы;

Ушаральской казахской гимназии в области Жетысу имя просветителя и педагога Ыбырая Алтынсарина.

Кроме того, среди прочего, в Кокшетау "Парк борцам за революцию" переименуют в "Алаш арыстары", а улицу Дмитриева – в честь кюйши Даулеткерея.

В Косшы Акмолинской области улицы 20-го микрорайона будут носить имена выдающихся государственных, общественных деятелей, артистов и писателей:

Амре Кашаубаева;

Жаханши Досмухамедова;

Жумекена Нажимеденова;

Нургисы Тлендиева;

Розы Баглановой;

Шокыра Болтекулы;

Сагадата Нурмаганбетова;

Абиша Кекилбайулы;

Фаризы Онгарсыновой;

Батырхана Шукенова.

В Степногорске улицы Парковая и Степная будут переименованы в честь борца Кажымукана и героя Советского Союза Маншук Маметовой соответственно.

Министр Оралов напомнил, что на прошедшем заседании Национального курултая в Туркестане Касым-Жомарт Токаев заявил, что нужно прекратить присваивать различным объектам имен деятелей советского периода, чьи биографии целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям.

Также президент поручил навести порядок в сфере ономастики и регламентировать все процедуры с учетом как региональных особенностей, так и общенациональных приоритетов.

По его словам, министерством с этой целью ведется работа по актуализации списка выдающихся деятелей и исторических личностей, на основе которого объектам и улицам присуждаются новые названия.

Добавим, что, согласно закону "О языках в РК", к компетенции Республиканской ономастической комиссии относятся:

разработка рекомендаций и предложений по вопросам ономастики;

выдача заключений по наименованию, переименованию областей, районов и городов, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований;

выдача заключений по присвоению наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам госсобственности на территории РК, а также переименованию, уточнению и изменению транскрипции их наименований и присвоению собственных имен лиц государственным юрлицам, юридическим лицам с участием государства;

согласование заключений ономастических комиссий городов республиканского значения, столицы по наименованию, переименованию районов в городе, составных частей городов республиканского значения, столицы, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований и др. функции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025992-bolee-60-ulits-i-18-uchebnyh-zavedeniy-pereimenuyut-v-kazahstane/