"Пора искоренять комплекс младшего брата": Конарова о гонорарах российских артистов в Казахстане

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова высказалась о гонорарах российских звезд в Казахстане, а также призывах выгнать их из страны, запретив выступать здесь, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Алуа Курманалиевна отметила, что ранее поднимала тему ущемления организаторами концертов казахстанских артистов в пользу россиян.

"Года с 2010-го первая писала, говорила, что давно пора искоренять комплекс младшего брата и прекращать привоз российских артистов в страну по нескольким причинам. Гонорары в десятки тысяч раз выше казахстанских, хотя наши ничем не хуже, если не лучше, просто перья и блестки не носим (ну, за исключением, конечно).

Россиян за кулисами охраняют так, как будто за каждым поворотом стоит снайпер и ждет, когда же пройдет российский артист. Причем охрана наша, казахстанская, которая локтями расталкивает нас, тоже к слову, выступающих, на минуточку, на той же сцене. И не дай Бог рядом стоять со "звездами" в перьях, отпихнут, не церемонясь", - рассказала Конарова.

Она добавила, что "гримерные для россиян чуть ли не перекрашивались по райдеру и столы ломились от еды". При этом каждому артисту, по ее словам, полагалась персональная гримерная.

"А в это же время всех казахстанских, как стадо барашков, впихивали в одно помещение, ну, или круче: "Гримерки заняты россиянами, вы постойте под лестницей", - возмутилась продюсер.

По словам Конаровой, такое происходило на протяжении многих лет.

"И никто, ни одна душа меня не слышала, более того, хейтили за несуществующую зависть. А организаторы были, как правило, наши! Это и есть те самые комплексы поклонения. А что же мы наблюдаем сейчас? Все вдруг переобулись и в соцсетях кричат: "Долой Россию!", "Долой оккупантов с нашей сцены!". Не все россияне - оккупанты, это раз, справедливости ради", - высказалась Алуа Курманалиевна.

Она отметила, что, несмотря на подобные призывы, перед концертами российских артистов в Казахстане устраивают аншлаги.

"Убиваете" в комментах казахстанских артистов за участие, а почему нет то, в таком случае? Они у себя в стране. Вы же не ходите на наших, не забиваете полные стадионы, так в чем дело-то? Сюда летят те, кто не поддерживает войну и политику Путина. Я по-прежнему против большого потока россиян в нашу страну, против большого количества их концертов, но справедливости ради, стоит отметить, что вы сами платите деньги за билет и идете на концерт.

И да, эти концерты были оплачены и запланированы еще в 2020-м году частными лицами, не акиматом, и были перенесены ввиду пандемии. Никто не знал, что будет война. Войны были всегда, но концерты и прочие мероприятия в странах СНГ проходили со смачком и никто не думал, что пачками гибнут дети где-то в Сирии или Ираке", - заявила Конарова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1970516-pora-iskorenyat-kompleks-mladshego-brata-konarova-o-gonorarah-rossiyskih-artistov-v-kazahstane/