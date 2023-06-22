Готов ли Алматы на случай пожара в горах, ответил аким

Пожарный. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК ответил на вопрос, готов ли город на случай пожара в горах, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга Досаев говорил о том, что в Медеуском филиале Иле-Алатауского парка есть только одна старая пожарная машина. Журналисты уточнили - готов ли в этом случае город к пожару в горах.

"ДЧС и служба спасения города оснащены хорошо - у нас есть необходимые пожарные машины и я купил еще 10 машин среднего размера, чтобы они могли заезжать в садоводческие товарищества.

Медеуский филиал Иле-Алатауского парка должен сам обеспечивать свое пожаротушение. Когда последний пожар был, ДЧС Алматы помогали, эту проблему решили. Город готов и окажет поддержку, но каждый должен заниматься своим делом", - сообщил аким.

Напомним, что в ночь на 8 мая в горах Алматы вспыхнул пожар: загорелся сухостой и валежник. На месте происшествия работали сотрудники ГНПП "Иле Алатау" – 27 человек, и ДЧС – 22 человека личного состава, было задействовано 5 единиц техники. Борт АО "Казависпас" Ми-171 с водно-сливным устройством также участвовал в тушении пожара.

Позже стало известно, что старший пожарный-спасатель ПЧ-7, сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков 1994 года рождения погиб при тушении пожара на склоне горы. В МЧС рассказали, что он скончался в результате травм, полученных от падения горящего ствола дерева.

Позже аким Медеуского района Еркебулан Уразалин заявил, что причиной возгорания мог стать человеческий фактор. По его словам, были замечены двое молодых людей. Они покинули место происшествия. Их поиском занимается полиция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025933-gotov-li-almaty-na-sluchay-pozhara-v-gorah-otvetil-akim/