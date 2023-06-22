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"В очередь к нам не стоят": Досаев заступился за водителей автобусов в Алматы

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Пассажиры сидят в салоне автобуса
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев сегодня во время брифинга в Службе центральных коммуникаций высказался о ситуации с водителями городских автобусов, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили акима, почему до сих пор не решена проблема с грубостью и хамством водителей общественного транспорта и когда в городе появятся квалифицированные специалисты.

"Я хочу слова защиты в адрес водителей сказать, потому что у них перегруженный график. У нас категория для вождения автобуса требует большого стажа. Мы сейчас с МВД над этим вопросом работаем, но у нас очередей водителей автобусов нет, хотя заработная плата доходит до 350 тысяч тенге. Нам нужно эту проблему решить.

В этом году мы планируем открыть первые десять - и в следующем году еще десять мест, где они могли бы отдохнуть, выпить чаю, сходить в туалет, это необходимо. В свое время они были, потом приватизировались или исчезли", - говорит аким.

Он добавил, что нужно создать условия для водителей. Также Досаев сообщил, что со второй половины года будут курсы подготовки водителей.

Ранее аким рассказывал о том, какие трудности есть в вопросах общественного транспорта и заявил о необходимости повысить тариф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025928-v-ochered-k-nam-ne-stoyat-dosaev-zastupilsya-za-voditeley-avtobusov-v-almaty/

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