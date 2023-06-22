"Эту эпопею нужно закончить": Досаев ответил на жалобы на общественные туалеты в Алматы
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Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК прокомментировал ситуацию с новыми общественными туалетами в городе, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты спросили акима, почему туалеты, стоимость каждого из которых составляет 20 млн тенге, так и не заработали и стоят закрытыми.
"В прошлом году мы отдавали в частную компании, чтобы они попробовали управлять, они хотели совместить со своим рекламным бизнесом, но мы разорвали соглашения. Некачественно было построено, трубы были не закопаны, поэтому они замерзли. Но с этого года я передал на балансы районов, теперь акимы районов будут отвечать за коммунальные туалеты.
Я посещал парк "Южный", где находится один из знаменитых туалетов. Понятно, их надо привести в божеский вид по единым стандартам – обслуживание, уборка, необходимо мыло, полотенца, и я акимам необходимые средства выделил", - сообщил аким.
Досаев добавил, что туалеты работают, но нужно провести модернизацию - поставить сушилки для рук, мыло, своевременно проводить уборку, нанять персонал.
"Эту работу мы проведем - хотим закончить эту эпопею с туалетами", - заключил Досаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025913-etu-epopeyu-nuzhno-zakonchit-dosaev-otvetil-na-zhaloby-na-obschestvennye-tualety-v-almaty/