Ситуацию с общественными туалетами в Алматы прокомментировали власти города

Общественный туалет. Иллюстративное фото: pexels.com

В соцсетях и мессенджерах опубликовали пост, в котором пожаловались на то, что установленные общественные туалеты по Алматы до сих пор не работают. В Управлении туризма города корреспонденту NUR.KZ прокомментировали ситуацию.

Ранее в Telegram-канале EGOV.PRESS появилась информация о том, что общественные туалеты, расположенные по Алматы, не функционируют.

"До сих пор неизвестно, для кого их поставили", – сетуют в подписи к посту.

В Управлении туризма Алматы в ответ на запрос NUR.KZ сообщили, что в городе в 2021 году в местах туристского интереса были установлены 20 санитарно-гигиенических узлов.

Там рассказали, что СГУ были созданы в целях создания комфортных условий для жителей и гостей города, а также в связи с частыми запросами жителей.

Таким образом, общественные туалеты расположены по следующих адресам:

Алмалинский район:

улица Алимжанова (угол улицы Панфилова);

улица Панфилова (угол улицы Айтеке би);

проспект Жибек жолы (северо-восточная сторона улицы Желтоксан);

сквер "Байтурсынова" (северо-восточная сторона улицы Жамбыла);

улица Амангельды (западная сторона проспекта Абая);

сквер "Иманова" по улице Желтоксан (южная сторона улицы Маметовой).

Ауэзовский район:

сквер "Сары – Арка" (западная сторона проспекта Алтынсарина);

микрорайон № 8 (восточная сторона стадиона школы № 116);

автовокзал "Сайран" (северо-восточная сторона проспекта Толе Би);

улица Шалова (угол улицы Пятницкого, северо-западная сторона).

Бостандыкский район:

Цирк (нижняя парковочная зона);

проспект Дулати (аллея напротив парка Первого президента);

микрорайон Коктем-2 (по улице Тимирязева напротив КазНУ им. Аль-Фараби);

аллея по проспекту Гагарина – улицы Мынбаева;

улица Байсеитовой (угол проспекта Абая);

улица Байтурсынова (фудкорт между проспектом Абая и улицей Сатпаева);

улица Байтурсынова (ниже туристской автобусной парковки).

Медеуский район:

парк "Коктобе" (нижняя парковочная зона);

улица Тулебаева, ниже проспекта Абая (восточная сторона);

сквер имени "Шухова" по улице Оренбургская (северная сторона).

"Компания приняла 20 СГУ в доверительное управление актом приемом-передачи с 21 июля 2022 года", – сообщили в Управлении туризма Алматы.

На сегодняшний день, как сообщается, 18 из 20 из санитарно-гигиенических узлов находятся в рабочем состоянии.

"На сегодняшний день из 20 СГУ 18 находятся в рабочем состоянии", – заявили власти.

Не функционируют лишь два СГУ. Первый расположен по адресу: улица Момышулы, угол проспекта Толе би в Ауэзовском районе. Причина – прорыв труб в результате замерзания.

Второй СГУ в Жетысуском районе по проспекту Рыскулова (угол улицы Суюнбая) в связи с проведением инженерных сетей.

"В настоящие время Управлением совместно с доверительным управляющим в целях недопущения нарушений в функционировании СГУ проводятся соответствующие технические и монтажные работы в части утеплительных работ наружных инженерных сетей, а также мероприятия по подключению СГУ к электроснабжению.

Для обеспечения эффективного обслуживания и содержания 20 СГУ в дальнейшем, планируется передача в аппараты акимов районов города Алматы", – гласит сообщение.

В Управлении туризма города Алматы отметили, что управляющая компания ежедневно осуществляет проверку системы оплаты СГУ, проводит перезагрузку, проверяет исправность дверей (люди зачастую оставляют двери открытыми, что приводит систему СГУ к сбою), направляет специалистов технической поддержки в случае сбоя, своевременно реагирует на звонки и обращения граждан.

При этом там напомнили, что обслуживанием 20 СГУ, установленных в 2021 году, занимается управляющая компания ТОО "ЭкоМед Сервис".

"Стоимость разового посещения составляет 50 тенге. Взимаемая плата покрывает расходы на содержание СГУ. Обслуживающая компания обеспечивает СГУ средствами личной гигиены", – гласит сообщение.

Напомним, что в декабре 2019 года мы писали, что в Казахстане до 2022 года планировали поставить более 300 новых придорожных туалетов. Их стоимость тогда оценивали в 23 млн тенге.

Санитарно-гигиенический узел (СГУ) – благоустроенное отдельно стоящее стационарное или передвижное сооружение, расположенное на привлекательных для туристов территориях и (или) пути следования к ним вдоль автомобильных дорог. А также на особо охраняемых природных территориях или входящее в объект придорожного сервиса, предназначенное для санитарных и гигиенических процедур (благоустроенный туалет с наличием отдельных кабин для мужчин и женщин с доступом для лиц с инвалидностью, оборудованных унитазами, раковинами, системами вентиляции, освещения и средствами личной гигиены).

Данное определение приводится в приказе "Об утверждении Правил субсидирования части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов", опубликованном на ИПС "Адилет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014531-situatsiyu-s-obschestvennymi-tualetami-v-almaty-prokommentirovali-vlasti-goroda/